Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đóng quân, canh phòng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ đóng quân, canh phòng, làm tốt công tác trao đổi thông tin. Các đơn vị cũng đã tổ chức hơn 1.620 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn với hơn 4.860 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống xâm nhập trên địa bàn biên giới. Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2020 đó là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng vũ trang; phối hợp các lực lượng thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình trong ngày về vùng trời, biên giới, nội địa, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng xây dựng mối đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ./.

CTV Huy Bắc – Thanh Tuyền (Bộ CHQS tỉnh)

