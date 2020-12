Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021 diễn ra vào sáng nay 18.12 do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn lực lượng Công an tỉnh đạt được thời gian qua. Đặc biệt là đã có nhiều nỗ lực, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo vững chắc an ninh nông thôn, an ninh biên giới, phục vụ thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI ( nhiệm kỳ 2020-2025) tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đây là kết quả đáng tự hào, là tiền đề để Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo. Dự Hội nghị có Đại tá Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh; đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh và gần 300 cán bộ lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Công an Nhân dân mà, chúng ta xuất phát từ Nhân dân cho nên phải phục vụ lại Nhân dân. Cho nên phải tập trung xây dựng thế trận lòng dân, thế trận Công an Nhân dân cho thật tốt. Muốn như thế chúng ta phải sát dân, gần dân, nắm chắc địa bàn, hiểu dân và xây dựng thế trận trong dân. Dân tin chúng ta thì chúng ta mới thành công. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là Quân sự, Biên phòng để chúng ta làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển tỉnh nhà một cách toàn diện. 5 năm qua chúng ta đã có nhiều nỗ lực để chúng ta làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, an ninh biên giới ngày càng tốt hơn thì 5 năm tới thì chúng ta phải giữ bằng được và chúng ta làm tốt hơn nữa.”

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Do đó, để đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, đấu tranh với các loại tội phạm. Đó không chỉ là tội phạm trên không gian mạng, lợi dụng mạng internet, mạng xã hội để bôi xấu cán bộ, chống phá Đảng, mà còn là các loại tội phạm hình sự manh động.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Làm tốt, xây dựng tốt các chuyên án để chúng ta tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm, phục vụ tốt nhất cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. Chúng ta đã làm rồi, song chúng ta phải nỗ lực để làm thế nào không để xảy ra bất kỳ những tình huống xấu nào xảy ra trên địa bàn/. Tiếp tục xây dựng các chuyên án để tấn công các loại tội phạm,trong đó có tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm về ma túy, tội phạm về buôn người. Làm thế nào để chúng ta có những chuyên án lớn để chúng ta xử lý, làm trong sạch địa bàn.”

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Công an tỉnh chú trọng làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục các đối tượng lầm lỗi để họ sớm hòa nhập cộng đồng. Nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các vấn đề an ninh nông thôn, di dân tự do vào địa bàn. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông năm 2021. Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động Hạng 3 và tặng hoa cho tập thể Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Gia Lai đã có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua về xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách dân tộc và miền núi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

