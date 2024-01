Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Sáng nay (17/01), tại Hà Nội, đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về phòng, chống tội phạm; Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí lãnh đạo và thành viên BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm: Năm 2023, cả nước xảy ra 58.086 vụ vi phạm về trật tự xã hội, tăng 0,07% so với năm 2022. Nổi lên các nhóm tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng, tiệm vàng, hoạt động “tín dụng đen” gia tăng; nhóm tội phạm có nguyên nhân xã hội diễn biến phức tạp hơn; tội phạm chống người thi hành công vụ; nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài nổi lên là mua bán, lừa đảo người Việt Nam ra nước ngoài và cưỡng bức lao động, cưỡng ép tham gia các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng… Trong năm 2023, riêng Bộ Công an đã điều tra, khám phá 44.733 vụ phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, xử lý 4.452 vụ, 6.334 đối tượng phạm tội về kinh tế; trên 27.300 vụ, 42.977 đối tượng tội phạm về ma túy…Trước tình hình, diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa; đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm nổi lên. Tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được đẩy mạnh. Các vụ án điểm dư luận quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời.

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã chủ động quán triệt, xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ án, vụ việc, đường dây, đối tượng vi phạm, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bình ổn thị trường, phát triển kinh tế – xã hội. Cụ thể đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 146.678 vụ vi phạm (tăng 4,95% so với năm 2022). Trong đó, gần 11.500 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; trên 129.700 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 5.464 vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước trên 14.570 tỷ đồng (tăng 14,97% so với năm 2022); khởi tố hình sự 616 vụ, 724 đối tượng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các bài học kinh nghiệm, giải pháp để tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong năm 2024.

Ngọc Hà – Ksor Tuối

