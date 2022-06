Hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 lần thứ Hai

Sáng nay (28/6), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 lần thứ 2 cho các điểm trưởng, điểm phó và thư ký của các điểm thi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hội nghị đã công bố các Quyết định liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và quán triệt các nội dung cần lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tổ chức kỳ thi, công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp, công tác đảm bảo an ninh, an toàn đề thi, bài thi và thực hiện phòng chống gian lận trong thi cử bằng thiết bị công nghệ mới và hướng dẫn cụ thể công tác coi thi nhằm đảm bảo an toàn và công bằng cho các thí sinh tham dự kỳ thi.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi, cũng như những nét mới cần lưu ý trong công tác tổ chức thi nhằm đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 7. Tại kỳ thi này tỉnh Gia Lai đã thành lập 40 điểm thi, với 623 phòng thi và 80 phòng thi dự phòng, tăng 01 điểm thi so với năm 2021. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi, các điểm thi được Sở GD & ĐT bố trí chủ yếu tại các trường THPT, THCS tại 17 huyện, thị xã, thành phố. Kỳ thi năm nay có 14.129 thí sinh đăng ký dự thi ở cả 2 hệ giáo duc phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên, tăng gần 800 thí sinh so với kỳ thi năm 2021, trong đó có 770 thí sinh tự do./.

Quốc Linh, Minh Trung

