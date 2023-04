Sáng 22/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Hội nghị S1) cho 200 cán bộ làm công tác tổ chức thi ở các trường có cấp THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những điểm mới trong quy chế thi, hướng dẫn tổ chức và những điểm cần lưu ý trong quá trình tổ chức thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; tiếp nhận một số nội dung về tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023; về tình hình, kết quả công tác phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả tại Kỳ thi năm 2023; hướng dẫn phát hiện các thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong kỳ thi; thông báo danh sách các xã thuộc các khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và danh sách các thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai được hưởng chính sách ưu tiên khu vực; danh sách các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, trao đổi và được giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 6 năm 2023. Theo thống kê từ các trường có cấp THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên, dự kiến kỳ thi năm nay tại Gia Lai sẽ có trên 15.200 thí sinh dự thi, tăng hơn 1 ngàn thí sinh so với kỳ thi năm 2022, trong đó có gần 14.300 thí sinh đang học lớp 12. Sở GD & ĐT cũng dự kiến có 41 điểm thi chính thức, chủ yếu tại các trường THPT, THCS; đồng thời dự kiến bố trí mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 điểm thi dự phòng./.

Quốc Linh – Huy Toàn

