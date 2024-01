Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sáng nay (18/1), tại Hội trường 2/9, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024. Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh; Trung tá Ksor H’Bơ Khắp – Phó Giám đốc Công an tỉnh-Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh khẳng định, trong 02 năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt và sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện, các mục tiêu của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đạt được. Trong đó, nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về chuyển đổi số nói chung, Đề án 06 nói riêng có sự chuyển biến tích cực; đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh, an toàn và yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06. Niềm tin vào thành công của chuyển đổi số được nâng lên. Nhiều tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử được cung cấp, người dân và xã hội được thụ hưởng ngày càng tốt hơn. Các sơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo thẩm quyền, trách nhiệm của tỉnh dần được hình thành, hoàn thiện để kết nối, chia sẻ phục vụ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia thường xuyên được cập nhật, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”… Cùng với những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh cũng chỉ rõ, việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, một số nhiệm vụ vẫn còn chậm tiến độ, không hoàn thành theo lộ trình. Do đó, đồng chí đề nghị tại Hội nghị này, các đại biểu cần tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để khắc phục, tháo gỡ các “điểm nghẽn” nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả Đề án 06, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều hơn nữa các thành quả được mang lại từ Đề án này.

Ngô Thanh – Minh Trung

