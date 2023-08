Tin liên quan

Sáng nay (31.8), Đảng uỷ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trương Hải Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chủ động triển khai hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm về đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại cho các lực lượng. Công an tỉnh đã bố trí 100% Công an chính quy với tổng số 1.103 cán bộ, chiến sỹ, đạt tỷ lệ trung bình 5,62 Công an chính quy/xã. Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự như: Đẩy mạnh các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị – xã hội, địa phương trong tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 123 mô hình phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt có 5 mô hình được Bộ Công an công nhận là mô hình hay, cách làm sáng tạo và nhân rộng trên địa bàn tỉnh; 2.341 tổ chức quần chúng tham gia hoạt động bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần tích cực xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác thực hiện Quy chế phối hợp số 426 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai, Đảng uỷ Công an tỉnh và các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ đã phối hợp tiến hành 10 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện. Việc phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát được hai bên tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo qua đó đề ra giải pháp giúp Ban chấp hành Đảng bộ Công an cấp huyện đánh giá chính xác, kịp thời những ưu, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của cấp ủy cấp trên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm đó là: Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 các khoá XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.Tiếp tục quán triệt thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ giữ gìn an ninh nhân dân.Tăng cường phối hợp giữa Công an tỉnh với các cấp ủy, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ,khẩn trương tham mưu Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở làm việc Công an các xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh”. Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng Công an để Đảng bộ Công an tỉnh thật sự liêm chính, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ngọc Ánh – Minh Trung

