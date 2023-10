Hội nghị phổ biến các quy định và cam kết về SPS trong Hiệp định UKVFTA

Sáng nay (18/10), Văn phòng SPS (Bộ Nông nghiệp & PTNT) đã phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định và cam kết về SPS trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai – len (UKVFTA) cho đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân thuộc các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

SPS là Hiệp định An toàn thực phẩm và An toàn bệnh dịch động, thực vật có hiệu lực từ ngày 1/5/2021. Hiệp định được thực hiện dựa trên nguyên tắc kế thừa các cam kết đã có trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu ÂU (EVFTA) với những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo phù hợp với khuôn khổ thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh.

Hiện nay tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 4,62 tỉ USD. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt gần 4,1 tỉ USD/năm. Dự báo thời gian tới những sản phẩm có tiềm năng lớn của Việt Nam như: Gạo thơm, cá ngừ, mật ong và đặc biệt là nông sản, rau quả thực phẩm sẽ tăng mạnh tại Anh nhờ ưu đãi thuế quan.

Để tận dụng cơ hội này, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định về SPS.

Theo đó, trong khuôn khổ Hội nghị lần này, Văn phòng SPS Việt Nam sẽ cung cấp các thông tin cũng như yêu cầu cùng một số thay đổi về tiêu chuẩn, điều kiện vào thị trường UK đối với các hàng hóa nhập khầu vào thị trường này để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nắm rõ thực hiện, góp phần duy trì ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường được đánh giá là rất tiềm năng như Vương quốc Anh và Bắc Ai – len.

