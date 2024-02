Sáng nay (29/2), tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên. Đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên; đồng chí Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 5 tỉnh Tây Nguyên, gồm: Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông và lãnh đạo 9 tỉnh phụ cận khu vực Tây Nguyên. Về phía tỉnh Gia Lai, dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên nhấn mạnh: Trong những năm qua, quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và với sự vào cuộc của các bộ, ban, ngành cùng các tỉnh Tây Nguyên; sự tham gia tích cực của Nhân dân, kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên có bước phát triển tích cực; giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn, kế thừa và phát huy; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” được củng cố, tăng cường; an ninh, trật tự được bảo đảm. Tuy nhiên, phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế của vùng. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng nêu rõ: Để phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân và củng cố vững chắc an ninh, quốc phòng theo đúng mục tiêu, yêu cầu tại Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án Phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên Trần Lưu Quang đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu Đề án Phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên; phân tích, thảo luận, tìm ra nguyên nhân để đề ra các giải pháp căn cơ sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các bộ, ban, ngành Trung ương và từng địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo khí thế mới, động lực mới đưa Tây Nguyên phát triển toàn diện và bền vững.

Trên cơ sở nội dung của Đề án Phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ; giải pháp, trách nhiệm của từng bộ, ban, ngành, địa phương trong việc nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết về Hội nghị Phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên, THGL sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.

Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng

Lượt xem: 4