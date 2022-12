Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI: Tập trung phân tích, làm rõ kết quả chỉ tiêu năm 2022

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đều cơ bản thống nhất về đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các chỉ tiêu năm 2022. Trong năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình lạm phát tăng cao, song tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh (theo giá so sánh 2010) đạt 9,27%, cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng của năm 2022 trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Cùng với đó, các đại biểu cũng đã chỉ ra nguyên nhân của những chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp so với nghị quyết. Qua đó, kiến nghị, đưa ra các giải pháp để khắc phục nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Gia Lai đến cuối tháng 11 mặc dù cao hơn mức trung bình chung của cả nước, song vẫn đạt thấp so với chỉ tiêu nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai nói: “Phân tích các nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thì có 5 nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân đầu tiên vẫn là quá trình triển khai thủ tục đầu tư rất là chậm; thứ hai là việc giải phóng mặt bằng và bên cạnh đó có một số công trình chưa khởi công được và chậm là do kế hoạch, quy hoạch sử đất chậm được phê duyệt; thứ ba là giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nên ảnh hưởng việc lập dự toán của các nhà thầu thi công; thứ tư là vấn đề thu tiền sử dụng đất không đạt nên phải cắt giảm một số công trình nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân; thứ năm là tỷ lệ giải ngân vốn ODA so với toàn quốc cao nhưng vẫn còn chậm.”

Đối với thu ngân sách năm 2022 không đạt so với nghị quyết và giảm 30,5% so với năm 2021, các đại biểu cho rằng là do hụt thu lớn từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu tiền sử dụng đất không đạt từ các dự án kêu gọi thu hút đầu tư. Qua đây, các đại biểu cũng đề nghị các cấp, ngành cần tính toán nhằm đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh, đảm bảo tăng hằng năm theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã xác định cho cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thông tín: “Báo cáo với các đồng chí là tốc độ tăng trưởng từ năm 2020 đến 2022 trong 3 năm là 9,3% và trong kế hoạch 3 năm 2023 đến 2025 thì theo chúng tôi tính là 12,5% và tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn 2020 – 2025 theo tinh thần Đại hội Đảng bộ tỉnh là 9 đến 10%, chúng tôi tính là 10%. Và chúng ta tính là tính toàn bộ khoản thu trên địa bàn, còn lại những nội dung chúng tôi giải thích thêm để khẳng định việc thu ngân sách đang phù hợp với Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ sau khi trừ các khoản theo quy định thì vẫn đạt 7 đến 9% và chúng ta vẫn tính là 10%.”

Đối với chỉ tiêu trồng mới 8.000 ha rừng, các đại biểu cho rằng dù kế hoạch chung toàn tỉnh đạt song ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn trong thực hiện và kiến nghị ngành chuyên môn giao chỉ tiêu trồng rừng sát với tình hình thực tế ở từng địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Khánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa ý kiến: “Tôi cũng có kiến nghị đối với UBND tỉnh và Sở NN&PTNT giao chỉ tiêu trồng rừng cho sát và vấn đề nữa là chính sách hỗ trợ cho người dân trồng rừng vẫn còn bất cập; hiện nay trồng 3 năm mới được nghiệm thu và được hỗ trợ 25 triệu đồng/ha mà ở đây chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.”

Đồng chí Lưu Trung Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai phát biểu: “Chúng tôi sẽ đề xuất UBND tỉnh đầu năm 2023 điều chỉnh Quyết định số 496 và Quyết định 529 để tăng phần hỗ trợ cho người dân là từ 2,5 triệu đồng lên 7 triệu theo đúng Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ. Về chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng thì nghi nhận ý kiến của các đồng chí Bí thư các huyện thì chúng tôi sẽ họp với các huyện ngay đầu năm 2023 để thảo luận và giao chỉ tiêu cho sát.”

Các đại biểu cũng đề ra một số giải pháp về lĩnh vực nội vụ, đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Nguyễn Đình Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phát biểu: “Về thu nhập thì vừa qua Quốc hội cũng đã thông qua chính sách cải cách tiền lương để nâng cao thu nhập. Về áp lực công việc thì cũng đề nghị các sở, ngành rà soát, đánh giá và cơ cấu lại vị trí việc làm cho phù hợp với nhiệm vụ được giao để giảm bớt khối lượng công việc và áp lực cho công chức, viên chức.”

Cùng với đó, về các chỉ tiêu: xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế không đạt, các đại biểu cũng cho rằng chủ yếu là do yếu tố khách quan do tác động, ảnh hưởng của một số chính sách mới. Đối với tình trạng tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, các đại biểu cũng đưa ra nhiều giải pháp căn cơ để kiềm chế và kém giảm, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2023./.

Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng

