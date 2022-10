Hội nghị “Đảm bảo chất lượng, an toàn và minh bạch nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam”

Sáng nay (18/10), tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Minh Hoan đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề “Đảm bảo chất lượng, an toàn và minh bạch nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sản xuất thực phẩm sạch, điều đó quyết định đến giá trị kinh tế cũng như vị thế của người sản xuất cho đến doanh nghiệp trên thị trường. Bộ trưởng cho rằng với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về thực phẩm sạch nên cần phải thay đổi thói quen canh tác truyền thống của người nông dân, thay vào đó là sản xuất theo tiêu chuẩn, đáp ứng các yêu cầu về an toàn chất lượng vệ sinh thực phẩm theo tư duy mới, đó là chuyển từ bán nông sản cho người tiêu dùng sang bán niềm tin, bán sức khoẻ, bán giá trị cho người tiêu dùng, bởi khi niềm tin mất đi rồi sẽ khó lấy lại được. Đây là vấn đề đặt ra cho các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng bà con nông dân để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tạo ra những thực phẩm an toàn, chất lượng.

Tại hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết chương trình hợp tác về sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn giữa Cục Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh, Ban An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh và Dự án an toàn thực phẩm vì sự phát triển. Việc ký kết nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các bên liên quan trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản đảm bảo an toàn thực phẩm; đấu tranh, ngăn chặn hiệu qủa việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thuỷ sản không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hồng Uyên, Ksor Tuối

Lượt xem: 2