Hội nghị công bố kết quả DDCI năm 2022 và Kế hoạch khắc phục chỉ số PCI, PGI năm 2023

Sáng nay (17/8), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Gia Lai năm 2022; triển khai Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số xanh (PGI) của tỉnh Gia Lai năm 2023 và những năm tiếp theo. Các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh và đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng).

Năm 2022 là năm thứ tư tỉnh Gia Lai triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) với sự tư vấn của VCCI Đà Nẵng. Theo báo cáo đánh giá, năm 2022, tổng số đơn vị được đánh giá DDCI Gia Lai là 35 đơn vị, trong đó có 18 đơn vị nhóm sở, ban, ngành và 17 đơn vị thuộc nhóm cấp huyện. Theo kết quả được công bố, điểm số trung vị nhóm sở, ban, ngành trong năm 2022 là 69,23 điểm, giảm 0,14 điểm so với năm trước. Bảo hiểm Xã hội tỉnh là đơn vị có điểm số cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành với 71,24 điểm; thành phố Pleiku là đơn vị có điểm số DDCI tổng hợp cao nhất ở nhóm cấp huyện với 70,36 điểm.

Theo bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022, Gia Lai đạt 64 điểm, đứng thứ 45/63 của cả nước (giảm 0,9 điểm so với năm 2021 và giảm 19 bậc trên bảng xếp hạng chung cuộc), xếp thứ 4 khu vực Tây Nguyên. Gia Lai là tỉnh có điểm số thấp hơn điểm trung vị là 1,22 điểm (điểm trung vị là 65,22 điểm). Chênh lệch giữa Gia Lai và tỉnh có điểm số cao nhất (Quảng Ninh đạt 72,95 điểm) là 8,95 điểm. Về chỉ số xanh (PGI), trong năm đầu tiên được đưa vào đánh giá xếp loại, Gia Lai đạt 13,52%, xếp thứ 52/63 tỉnh, thành cả nước, xếp thứ 5 khu vực Tây Nguyên. Chênh lệch giữa Gia Lai và tỉnh có điểm số cao nhất là Trà Vinh là 4,15 điểm.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2022, các Chỉ số PCI, PGI của tỉnh giảm điểm, giảm bậc và xếp hạng thấp hơp so với các địa phương. Sự giảm bậc rõ rệt của một số chỉ số thành phần đã ảnh hưởng đến điểm số và vị trí xếp hạng của Gia Lai. Có những chỉ số giảm sâu so với năm trước như: tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất (giảm 35 bậc); có một số chỉ số giảm điểm, giảm bậc so với năm trước như: cạnh tranh bình đẳng; đào tạo lao động; tính minh bạch. Trong 142 chỉ số con của 10 chỉ số thành phần thì có 56 chỉ số tăng điểm, 80 chỉ số giảm điểm và 6 chỉ số không tăng, không giảm điểm. Còn đối với chỉ số PGI, trong 4 chỉ số thành phần, ngoài chỉ số giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (xếp hạng 15/63) cần được duy trì phát huy thì 3 chỉ số thành phần còn lại đều có thứ hạng thấp (53, 54, 59/63).

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành như Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Thông tin & Truyền thông; Lao động, Thương binh & Xã hội; Tài nguyên & Môi trường đã trình bày các giải pháp nhằm khắc phục các chỉ số thành phần bị sụt giảm trong năm 2023 để phấn đấu thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

