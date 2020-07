Hội nghị Chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng nay 2/7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương trong cả nước nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cho biết: 6 tháng đầu năm 2020, trong khi thế giới đang phải gồng mình chống dịch Covid-19 thì với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân với phương châm “ Chống dịch như chống giặc”, Việt Nam đã sớm ngăn chặn, không chế được dịch Covid-19, tạo tiền đề để đất nước đề ra các quyết sách, đưa nền kinh tế từng bước phát triển ổn định. Kết quả trong phòng chống dịch Covid-19 cũng như thành quả mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội đã trở thành điểm sáng, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Để từng bước phục hồi nền kinh tế, phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động do dịch bệnh gây ra, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước cần xác định 2 nhiệm vụ kép để bắt tay thực hiện; đó là song song phát triển kinh tế – xã hội phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế vĩ mô, từ đó không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân và không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ mong muốn, tại Hội nghị, các đại biểu cùng hiến kế, đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định trong những tháng còn lại của năm 2020.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, song tốc độ tăng trưởng GDP Quý II cả nước tăng 0,36%, 6 tháng đầu năm tăng 1,81%; dù đây mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua đối với Việt Nam nhưng so với khu vực và thế giới thì lại là một trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng dương khi thoát ra khỏi dịch bệnh, thiết lập trạng thái bình thường mới. Xuất siêu đạt mức 4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu khu vực trong nước đạt khá cao, lên đến 11,7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 theo giá hiện hành ước đạt 850,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 33% GDP. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 2,71%. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ. Khu vực dịch vụ trong 6 tháng đạt mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm 2011-2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý II/2020 giảm 5,8% so với quý trước; 6 tháng đầu năm ước giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2019. Khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 3,7 triệu lượt người, giảm 55,8% so với cùng kỳ.

Tại Hội nghị, Chính phủ và các địa phương sẽ thảo luận các kịch bản, các giải pháp để thực hiện “mục tiêu kép” trong 6 tháng còn lại của năm 2020, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, không để đổ gãy nền kinh tế. Thông tin chi tiết về Hội nghị Chính phủ với các địa phương sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

Đoàn Bình, Huy Toàn

Lượt xem: 8