Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ Chín khóa XIX (mở rộng)

Đảng bộ huyện Phú Thiện vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa XIX lần thứ Chín (mở rộng).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của huyện Phú Thiện vẫn duy trì được tốc độ phát triển theo hướng tích cực: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá so sánh 2010 đạt hơn 770 tỷ đồng, đạt 51,69% Nghị quyết năm 2022 và tăng 14,36% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện là 18 tỷ 847 triệu đồng, đạt 62,66% dự toán tỉnh giao và đạt 52,5% nghị quyết năm 2022. Vụ Đông Xuân 2021 – 2022, toàn huyện gieo trồng được hơn 11.900 ha, vượt 0,5% kế hoạch, tăng 21,19% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm chỉ đạo, số hợp tác xã thành lập mới vượt chỉ tiêu được giao. Hội nghị lần này đã dành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề như: Kết quả triển khai xây dựng NTM ở các địa phương; Thu và quản lý các nguồn thu ngân sách, công tác quản lý, bảo vệ rừng, triển khai kế hoạch trồng rừng trong năm 2022, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản 6 tháng đầu năm 2022, tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho các đối tượng./.

CTV Thanh Tâm (Huyện Phú Thiện)

