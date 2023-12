Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI lần thứ 14 (mở rộng): Tập trung phân tích, thảo luận và bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Trên cơ sở ý kiến gợi mở của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và những đánh giá trong Dự thảo báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024 của Tỉnh ủy Gia Lai, dưới sự điều hành của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, tại Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI diễn ra hôm nay-5/12, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận về tình hình, kết quả của năm 2023 và đóng góp ý kiến vào nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của năm 2024.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thẳng thắn đánh giá về kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực. Về các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu cũng thống nhất đánh giá: Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, song đến cuối năm nhiều chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đạt được kết quả quan trọng. Trong đó có 17/24 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết với nhiều điểm sáng.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku phát biểu: “Ở đây có 3 điểm sáng cần phải đánh giá để chúng ta phát huy thời gian tới là thế này. Thứ nhất là thu ngân sách, báo cáo các đồng chí thì thành phố Pleiku cũng giống tỉnh thôi, nếu như ta bóc tách phần sử dụng đất ra thì chúng ta thu đạt và vượt, như tiền sử dụng đất thì gánh quá nặng, trong này báo cáo các đồng chí đó là chúng ta đánh giá thu ngân sách là 5.230 tỷ. Nhưng mà thu nội địa là 5.190 tỷ; đạt 96,3%. Thứ 2 nữa là du lịch có nhiều khởi sắc, năm 2023, lần đầu tiên chúng ta thu hút được hơn 1,1 triệu lượt khách; còn những năm trước chỉ có gần 700 nghìn. Và điểm sáng thứ 3 nữa chúng ta cần phải nói, đó là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; phải nói là bình an trong giai đoạn nhiều nơi còn khó khăn.”

Các ý kiến tham gia tại Hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của các chỉ tiêu không đạt so với nghị quyết; đồng thời, tham gia đóng góp các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của năm 2024. Về tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh, theo số liệu của Tổng cục Thống kê là 3,02%, qua thảo luận, các đại biểu cho rằng cùng với các yếu tố khách quan thì do tác động từ lĩnh vực công nghiệp – xây dựng. Do vậy, cần có giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu của năm 2024 là 8,6% và của cả nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Tô Văn Chánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa phát biểu: “Chúng ta đã tăng trưởng âm lĩnh vực công nghiệp xây dựng và tăng trưởng rất thấp năm 2023 thì chúng ta phải xác định năm 2024, 2025 thì chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế như thế nào để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nếu chúng ta không tính toán tăng trưởng để bù đắp năm 2023 thì chắc chắn đến cuối nhiệm kỳ chúng ta đánh giá về lĩnh vực kinh tế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.”

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản thẩm định và đồng ý cho chúng ta trình hồ sơ cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước 31/12/2023; như vậy HĐND tỉnh có thể tổ chức Kỳ họp chuyên đề thì trong năm 2024 trên cơ sở quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở để triển khai hàng loạt các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Về lĩnh vực khu vực 1 chúng tôi dự kiến trong năm 2024 tăng trưởng 5,1% thì chúng tôi cũng xin báo cáo là dự trên cơ sở nhiều loại cây công nghiệp dài ngày của tỉnh, như: cà phê, cao su, hồ tiêu sẽ phát huy hiệu quả. Như vậy cơ sở để chúng ta đạt tốc độ tăng 8,6% là có cơ sở.”

Về chỉ tiêu tổng thu ngân sách năm 2023 không đạt, các đại biểu cho rằng là do khả năng phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19 chậm; việc thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia không đạt.. Qua đây, các đại biểu cũng kiến nghị cần có những giải pháp để thu hút, khơi tăng các nguồn thu; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nhằm đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024 là 5.815 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai phát biểu: “Về con số năm 2024 là chúng tôi tính so ra thấp, chủ yếu tiền sử dụng đất cao là 1.320 tỷ đồng. Thì báo cáo đợt vừa rồi UBND tỉnh đang triển khai Dự án K54 chuyển sang các dự án để tạo ra nguồn thu năm 2024. Còn lại 5 dự án của năm 2023 thì chưa thu, cái này thì cộng với các phần của địa phương. Năm nay báo cáo các đồng chí phần của địa phương thì chúng tôi đang ước là 700 tỷ đồng của các địa phương. Khả năng về thu ngân sách năm 2024 chúng tôi xây dựng là có tính khả thi.”

Đồng chí Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông phát biểu: “Chúng ta phải xác định nguồn thu ngân sách là xuất phát từ nguồn nào thì để chúng ta tìm cách gỡ. Theo tôi thu ngân sách chủ yếu là các doanh nghiệp, doanh nghiệp là nguồn thu cơ bản. Giải ngân cũng là nguồn thu nhưng tôi thấy doanh nghiệp khi đầu tư vào thì chúng ta còn kéo thời gian quá. Thứ 2 nữa là phải nghiên cứu về thủ tục, các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn chúng ta thì còn kéo dài thời gian quá, cho nên người ta lại chuyển dịch đi chỗ khác. Mà chuyển dịch đi chỗ khác thì chúng ta mất đi cơ hội người ta đầu tư vào địa bàn.”

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, theo báo cáo của ngành chức năng, đến cuối tháng 11 tiến độ giải ngân đã đạt trên 43%; nguyên nhân chậm chủ yếu là do tỷ lệ giải ngân của 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và nguồn vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất đạt thấp. UBND tỉnh Gia Lai cũng đang kiến nghị điều chỉnh nhằm nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong năm 2023.

Đồng chí Đinh Hữu Hòa – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Gia Lai phát biểu: “Trong tổng nguồn của chúng ta có giao luôn phần tiền sử dụng đất ngay từ đầu năm. Chính vì lẽ này mà tiền sử dụng đất của chúng ta trong năm 2023 thì chúng ta không thu được tiền sử dụng đất. Cái này không thu được mà chúng ta vẫn giao trên đầu số, mà không thu được thì không bố trí vốn và không giải ngân được. Chúng tôi đang kiến nghị với Bộ Tài chính để giảm tiền này ra, không tính vào tiến độ giải ngân; thì vào 30.11.2023 thì đạt 48,5% và dự kiến ước đạt đến 31.01.2024 đạt khoảng 91%.”

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thì đến 31.1.2024 sẽ đạt 91% thì đây là có cơ sở. Vì vừa qua chúng tôi đã thành lập các đoàn đi kiểm tra từng công trình và làm việc với từng chủ đầu tư để có những cam kết có khả thi sau khi đã rà soát, tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc và cam kết có cơ sở chứ không phải cam kết mà không thực hiện được. Cùng với đó thì tháo gỡ về thể chế của Trung ương trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ cao hơn.’

Đối với các chỉ tiêu năm 2024 trên lĩnh vực xây dựng Đảng, qua thảo luận các đại biểu cơ bản thống nhất và đánh giá là có tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện vì trong những năm qua đều luôn hoàn thành đạt và vượt nghị quyết.

Trên cơ sở các ý kiến phân tích, thảo luận về tình hình, kết quả của năm 2023 và đóng góp ý kiến vào nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chỉ tiêu năm 2024, tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã thống nhất cao biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024./.

Đức Hải – Đoàn Bình – R’Piên – Thanh Sáng

