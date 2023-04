Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI lần thứ 11 (mở rộng):Tập trung phân tích, đánh giá tình hình công tác quý I, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

Sau khi công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI lần thứ 11 (mở rộng) đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình công tác quý I, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá tổng quát về kết quả đạt được trên các mặt công tác trong quý I cũng như chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Trong quý I, được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, sự giám sát, đồng hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Theo đó, kinh tế – xã hội của tỉnh cơ bản được duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm lãnh đạo. Công tác tuyên giáo, kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm, phương pháp làm việc có sự đổi mới, chất lượng ngày càng nâng cao. Công tác dân vận được chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả gắn với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong quý I vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đó là: (1) Mặc dù Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhưng công tác tham mưu, triển khai thực hiện một số văn bản của Trung ương còn chậm tiến độ hoặc chất lượng tham mưu chưa đảm bảo, như: Tham mưu ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 23 về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; báo cáo, đề xuất giải pháp, tiến độ khắc phục các nội dung theo kết luận của Trung ương. (2) Thời gian qua, trên cơ sở làm việc trực tiếp tại cơ sở cho thấy: Một số khó khăn, vướng mắc của các địa phương chậm được các ngành, đơn vị của tỉnh quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ hoặc cho ý kiến liên quan đến: Cấp phép khai thác vật liệu thông thường (đất) để triển khai thực hiện các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác giao khoán, bảo vệ rừng cho người dân; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất… (3) Tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản chậm, trong đó một số địa phương tiến độ giải ngân rất chậm so với kế hoạch; các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế chậm triển khai; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp khó khăn; dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng trở lại. (4) Tình trạng vi phạm lâm luật, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra; tình trạng tự tử, đuối nước xảy ra nhiều. (5) Một số địa phương chưa giải quyết kịp thời vấn đề liên quan đến người dân, do vậy tình trạng đơn, thư khiếu kiện vượt cấp còn xảy ra. (6) Công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội có lúc chưa kịp thời. Cấp ủy một số địa phương chỉ đạo chưa quyết liệt việc triển khai công tác dân vận; công tác giám sát, phản biện xã hội, tiến độ thực hiện còn chậm.Tôi đề nghị các đồng chí tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế nêu trên, nhất là nguyên nhân và khó khăn, vướng mắc; từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong quý II năm 2023.”

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng nêu rõ: Cùng với việc đánh giá tình hình công tác quý I, Hội nghị còn thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Báo cáo mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chủ yếu của Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích, bám sát gợi ý để thảo luận, tham gia ý kiến để Hội nghị đạt kết quả.

Dự thảo báo cáo tình hình công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Theo đó, các chỉ tiêu về kinh tế đều cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 5,91%; tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2022 – 2023 đạt gần 79.000 ha; chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng trang trại; giá trị sản xuất công nghiệp ước trên 6.900 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 23.800 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 220 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 7.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 1.700 tỷ đồng. Văn hóa – xã hội tiếp tục có bước phát triển. Công tác nội chính, đối ngoại được đảm bảo và duy trì tốt các mối quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, tăng cường và phát huy hiệu quả hoạt động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, đề ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2023; đồng thời, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo chương trình, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI lần thứ 11 (mở rộng) sẽ diễn ra trong 1 ngày, ngày 5/4. Thông tin chi tiết về Hội nghị sẽ được THGL tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.

Đức Hải – R’Piên – Huy Toàn

