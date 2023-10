Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro lần thứ 14 khoá VIII (mở rộng)

Huyện ủy Kông Chro vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 khóa VIII (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Trong 9 tháng năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đến nay có 15/24 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ, đạt và vượt so với Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Nổi bật là các chỉ tiêu về thu ngân sách, trồng rừng và trồng cây dược liệu. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện trong 9 tháng năm 2023 đạt 22,71 tỷ đồng, đạt 87,52%; giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 742 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Toàn huyện đã gieo trồng 41.818,8 ha cây trồng, đạt 97,6% kế hoạch, cao hơn 1,03% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 9 tháng năm 2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kông Chro đã chuẩn y kết nạp 96 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 2.594 đảng viên./.

CTV Thuý Ngọ

Lượt xem: