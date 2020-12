Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ ba

Huyện ủy Đức Cơ vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ ba, khóa VII để đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng Chí Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn với 21/25 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Huyện tập trung phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng mô hình điểm về phát triển sản xuất để tạo ra sản phẩm OCOP.

Chỉ số năng lực canh tranh, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số chính quyền điện tử tiếp tục được cải thiện. Các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đánh giá, một số chỉ tiêu quan trọng như giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số không đạt Nghị quyết đề ra.

Một số chương trình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp chậm triển khai. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ ba, khóa VII đã thống nhất đề ra một số, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021 với mức thu ngân sách huyện đạt 48 tỷ, 30 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Huyện tiếp tục duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Thị trấn Chư Ty đạt chuẩn đô thị văn minh./.

CTV Minh Châu-Thanh Tịnh (Huyện Đức Cơ)

