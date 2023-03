Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông tín dụng an toàn góp phần hạn chế “tín dụng đen” cho hội viên phụ nữ

Sáng ngày 29/3, tại phường An Tân, thị xã An Khê, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức truyền thông tín dụng an toàn góp phần hạn chế “tín dụng đen” cho hơn 100 hội viên phụ nữ phường An Tân và ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”.