Hội LHPN huyện Ia Grai: Trao quà cho trẻ mồ côi và trao giải cuộc thị ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc.

Nhân Kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022); Hội LHPN huyện Ia Grai đã triển khai chương trình “mẹ đỡ đầu” và trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc” năm 2022.

Tại Lễ kỷ niệm, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai đã triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm giúp đỡ các trẻ em mồ côi do tác động của đại dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác. Theo đó, 13 tổ chức cơ sở Hội phụ nữ 13 xã thị trấn và Hội LHPN Công an huyện nhận đỡ đầu 14 cháu mồ côi trên địa bàn. Các đơn vị sẽ hỗ trợ, giúp đỡ các cháu về vật chất và tinh thần để các cháu tiếp tục học tập và trưởng thành. Dịp này, Hội LHPN huyện đã vận động 5 đơn vị tài trợ, tặng quà cho 14 trẻ mồ côi. Mỗi cháu được tặng một xe đạp, cùng suất học bổng 300 nghìn đồng, áo ấm, đồ dùng học tập và mũ bảo hiểm để các cháu đến trường trong năm học tới.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Ia Grai cũng đã trao giải thưởng Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc”. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3 và 8 giải khuyến khích; Trao giải cho bức ảnh được nhiều người yêu thích nhất thông qua cuộc bình chọn trên mạng Facebook./.

