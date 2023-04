“Hội khoẻ măng non” sân chơi để trẻ mầm non phát triển

Những năm gần đây, với mong muốn tạo sân chơi cho học sinh mầm non cũng như rèn luyện các kỹ năng sống, tăng cường tính độc lập, tự chủ, mạnh dạn, tự tin, tích cực; rèn luyện kỹ năng phối hợp trong hoạt động tập thể, nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức được nhiều hoạt động ngoại khóa ý nghĩa cho học sinh. Trong đó, Trường mầm non Hoa Hồng, TP Pleiku là một trong những đơn vị tiên phong và triển khai hiệu quả các hoạt động này.

Vừa qua, Trường Mầm non Hoa Hồng đã tổ chức “Hội khỏe măng non” – một trong những hoạt động thường niên của trường. Nhưng khác với mọi năm, sân chơi năm nay được tổ chức cho 100% học sinh tham gia với các trò chơi phù hợp với từng độ tuổi. Hội thi là cơ hội cho tất cả các em thể hiện bản thân mình trước đám đông, rèn luyện tinh thần tập thể và tạo niềm vui cho các bé thông qua các trò chơi.

Em Nguyễn Thanh Phong – Lớp Lá 2, Trường Mầm non Hoa Hồng, TP.Pleiku vui vẻ nói: “Hôm nay em được chơi đá bóng rất là vui, em rất thích, chơi xong em thấy khỏe mạnh.”

Em Nguyễn Thiên Minh – Lớp Mầm 5, Trường Mầm non Hoa Hồng, TP.Pleiku chia sẻ: “Chúng con rất vui khi được tham gia hội khỏe măng non vì bạn nào cũng tham gia trờ chơi vận động, nhảy aerobic, thể hiện năng khiếu cùng với ba mẹ. chúng con cảm ơn BTC, chúng con yêu Trường Mầm non Hoa Hồng, yêu lớp Mầm 5.”

Hoạt động lần này đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các vận động nhí. Năm nay, hội thi còn có sự tham gia, phối hợp của các bậc phụ huynh qua phần thi Chào hỏi “ Gia đình chúng ta cùng vui khoẻ”. Đây là một trong những điểm mới của chương trình, qua đó phụ huynh hiểu rõ hơn các hoạt động của trẻ ở trường mầm non cũng như tầm quan trọng trong công tác phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục lứa tuổi măng non.

Chị Lê Thị Hương Giang – Phường Phù Đổng – TP.Pleiku nói: “Tôi thấy năm nay trường tổ chức “Hội khỏe măng non” cho các con thì đây là chương trình rất là bổ ích và ý nghĩa. Đặc biết năm nay trường tổ chức hội thi măng non có nhiều chương trình hơn so với những năm trước… Bản thân tôi và các phụ huynh của lớp cũng đã cùng tham gia với các con và cảm thấy hào hứng khi tham gia chương trình này.”

Cô Trần Thị Thủy – Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, TP.Pleiku cho biết: “Với tiêu chí gia đình cùng vui khỏe, qua đó, chúng tôi đánh giá sự phối hợp với gia đình, nhà trường vào trong các hoạt động của nhà trường . Hội khỏe măng non được tổ chức nhằm giúp các con phát triển được yếu tố nhanh, mạnh, bền – đó là yếu tố chúng tôi luôn luôn quan tâm tới kỹ năng cũng như tinh thần đoàn kết của các con . Ngoài ra các con được lên sân khấu tạo cho các con sự mạnh dạn, tự tin, từ đó phát triên cho các con theo 5 lĩnh vực, phát triển toàn diện và để các con có thật nhiều kỷ niệm ở trường mầm non.”

Không chỉ riêng chương trình “ Hội khỏe măng non”, trong mỗi năm học, Trường Mầm non Hoa Hồng luôn chủ động tổ chức, đa dạng các hoạt động nhằm năng cao các kỹ năng cho học sinh. Qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, tổ chức hoạt động tập thể trong nhà trường nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện.

