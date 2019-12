Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP.Pleiku tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP.Pleiku vừa tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo, công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố và 23 xã, phường.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Thông qua đó nắm rõ những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; quy định về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng./.

CTV Phương Thảo – Bá Bính (Thành phố Pleiku)

Lượt xem: