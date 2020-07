Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa tổ chức kỳ họp thứ Mười một

Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ Mười một– HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo tại Kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện gieo trồng được hơn 45.660 ha cây trồng các loại, đạt trên 98% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt trên 500 tỷ đồng, đạt gần 53% KH; tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước trên 23 tỷ đồng, đạt 63% KH. Công tác thực hiện phòng, chống Covid-19 được triển khai thực hiện có hiệu quả, đã tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách người có công, an sinh xã hội được quan tâm. An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Kỳ họp cũng đã xem xét những nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của năm 2020 và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm một số chức danh do Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 bầu; Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2020.

Trong kỳ họp, HĐND huyện đã dành phần lớn thời gian nghe lãnh đạo các phòng, ban giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm, đồng thời tiến hành trả lời các ý kiến chất vấn của đại biểu theo Luật định. Các vấn đề giải trình, làm rõ và trả lời chất vấn tập trung vào các lĩnh vực như: y tế, nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường, vấn đề phát triển nhà ở, chính sách của nhà nước, đất đai./.

CTV Ngô Thu – Sơn Trung (Huyện Krông Pa)

Lượt xem: 5