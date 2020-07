Hội đồng Nhân dân huyện Chư Sê khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 12

Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Chư Sê Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020 tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện Chư Sê đã có nhiều khởi sắc. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 6,68% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân toàn huyện là 2 nghìn ha, đạt 100% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, theo kế hoạch cuối năm 2020 số xã đạt chuẩn NTM là 11/14 xã. Các chế độ, chính sách của gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cơ bản ổn định và giữ vững.

CTV Đức Chí (Huyện Chư Sê)

