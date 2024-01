Hội đồng Giáo dục QP – AN tỉnh Gia Lai tổng kết công tác năm 2023

Sáng nay (12/01), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2023, công tác giáo dục QP&AN được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Việc cập nhật, bồi dưỡng kiến thức QP-AN trong nhà trường và cho các đối tượng được triển khai linh hoạt, đổi mới cả nội dung và hình thức… Nhờ đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thiết thực vào việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển. Trên cơ sở này, hội nghị xác định: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP-AN, tạo lập “thế trận lòng dân” thực sự vững mạnh… là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh đề nghị Hội đồng Giáo dục QP – AN các cấp trong tỉnh quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng – an ninh, trọng tâm là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục QP – AN năm 2024.

Dịp này, 12 tập thể và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục QP-AN năm 2023 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Minh Thanh – Duy Linh

