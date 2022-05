Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà cho người bị tai nạn lao động

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, bắt đầu từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Nhằm hưởng ứng các chương trình, hoạt động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, chiều ngày 27/5, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Gia Lai tổ chức Đoàn đi thăm, tặng quà cho các nạn nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố Pleiku.