Hội chợ Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020.

Hòa chung không khí đón xuân Canh Tý 2020, Hội Phụ nữ thành phố Pleiku vừa tổ chức Phiên chợ tết với chủ đề: “Phụ nữ Khởi nghiệp và phát triển” năm 2020.

Phiên chợ Tết năm nay được tổ chức nhằm mục đích giúp hội viên phụ nữ giới thiệu đến người tiêu dùng về những sản phẩm do chính tay mình làm ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoạt động này còn giúp kết nối, giới thiệu các mặt hàng do hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh, nhằm hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, giảm nghèo, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Chị Trần Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chưhdrông, TP Pleiku chia sẻ “Hôm nay phụ nữ xã Chưhrông đến với phiên chợ tết lần thứ 3, các mặt hàng đa số thì phụ nữ xã tự sản xuất, tự làm an toàn vệ sinh thực phẩm như khoai, hạt dưa và các sản phẩm khác nên rất đảm bảo an toàn.”

Thông qua phiên chợ Tết đã góp phần hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, góp phần thực hiện thành công mục tiêu về phát triển doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Pleiku cho biết “Thực hiện đề án khởi nghiệp 939 về phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh, tham gia và phát triển kinh tế ở địa phương, Hội phụ nữ thành phố tổ chức chợ tết để tạo sân chơi, nơi giao lưu trao đổi sản phẩm của chị em tự làm ra, giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, góp phần thực hiện cuộc vận động người Việt nam ưu tiên dùng hàng việt Nam.”

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Pleiku đã trao 25 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn, với tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Đồng thời tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và trình diễn bộ sưu tập áo dài “sắc màu huyền bí” của nhà thiết kế Anh Vy./.

CTV Thanh Truyền – Minh Trang (TP Pleiku)

