Hoa đào trên phố núi Pleiku

Nhiều năm nay, mảnh đất Gia Lai được nhiều người dân khắp mọi miền đất nước chọn để sinh sống, lập nghiệp. Tuy xa quê hương nhưng mỗi độ Tết đến Xuân về, nhiều người, nhiều gia đình vẫn thường đón Tết với không khí đậm chất quê nhà. Và với những người miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp không thể thiếu hoa đào. Từ tình yêu quê hương ấy, nhiều người đã cất công đem những giống đào miền Bắc vào trồng trên phố núi Pleiku để luôn cảm nhận không khí tết của quê hương ngay giữa Tây Nguyên đại ngàn.

Xuất thân từ quê hương Nam Định, hơn 10 năm nay, anh Trần Văn Văn dành trọn thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cho vườn đào hơn 150 gốc tại Tổ dân phố 5, phường Chi Lăng, TP.Pleiku. Những gốc đào này được anh mày mò ghép từ gốc đào rừng vốn có bộ rễ chắc khỏe với nhiều loại hoa đào như: Bích đào, đào phai, bạch đào, đào thất thốn…. mà anh cất công đem từ các tỉnh phía Bắc vào để trồng xung quanh vườn nhà. Anh Văn cho biết: Dù hoa đào rất khó tính và rất khó chăm, song nếu người trồng am hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc thì hoa đào sinh trưởng và phát triển rất tốt trên đất Tây Nguyên. Hơn thế nữa, khí hậu của Gia Lai, đặc biệt là thời tiết se lạnh rất lý tưởng để cây đào phát triển. Chính vì thế, nhiều giống hoa đào do anh trồng tại phố núi Pleiku cho hoa tươi thắm và tràn đầy sức sống. Do vậy, ngoài việc trồng đào để thỏa mãn đam mê lúc rảnh rỗi, anh còn trồng để bán cho nhiều người để có thêm thu nhập.

Anh Trần Văn Văn – Tổ dân phố 5, phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Mình quê ngoài Bắc nên mùa Xuân đến không thể thiếu không khí của hoa đào, do đó mình trồng và chăm sóc vườn đào này. Đào đẹp gồm nhiều tiêu chí: hoa nở tươi rạng rỡ, bông to, màu sắc hồng theo màu hoa đào, gốc khỏe, vóc dáng cây phải xum xuê tròn đều, trên cây phải có hoa, có nụ, có lộc và có trái nữa thì càng quý”.

Cùng với mai, cúc thì với nhiều người, nhiều gia đình, đặc biệt là những người miền Bắc, Tết đến Xuân về trong gia đình không thể thiếu những chậu hoa đào tươi thắm. Khi đã chọn Gia Lai làm quê hương thứ 2, nhiều người vẫn cảm nhận rõ nét không khí tết miền Bắc qua những chậu hoa đào căng tràn nhựa sống khoe sắc rực rỡ mỗi độ Xuân sang. Đặc biệt đối với nhiều người, hoa đào miền Bắc được trồng tại phố núi Pleiku thì càng ý nghĩa.

Anh Trần Bá Trung – Xã Trà Đa, TP.Pleiku, Gia La cho biết: Mình là dân gốc Bắc nên Tết đến Xuân về cũng muốn có cây hoa đào theo tính chất cổ truyền của người Bắc trong nhà để tạo không khí ấm cúng. Đào mà trồng trên đất Tây Nguyên rất chi là đẹp, cho cánh hoa to hơn. Tết nào mình cũng liên hệ mua 1 cây đào để về trang trí trong nhà.

Bà Trần Thị Vinh – Thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia La cũng chia sẻ: “Tôi vào đây lập nghiệp mà thấy sắc hoa đào tôi cảm thấy nhớ về không khí nhộn nhịp của quê hương ngày tết. Những cánh hoa đào nở những sắc màu thắm nên tôi cứ nghĩ là đang sống tại quê hương Nam Định quê tôi”.

Có thể nói, sắc hương của hoa đào đất Bắc hiện diện trên phố núi Pleiku góp phần làm phong phú thêm hương sắc mùa Xuân trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn. Đặc biệt, sắc hồng tươi thắm của đào miền Bắc hòa quyện trong nắng gió Tây Nguyên như chất xúc tác để những người miền Bắc xa quê đón Tết trên Cao Nguyên thêm trọn vẹn, ý nghĩa với bao cảm xúc đong đầy…./.

