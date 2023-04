Hỗ trợ nông dân liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Nhằm nâng cao giá trị nông sản, cũng như tạo đầu ra ổn định để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã chủ trương đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản. Qua đó, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, nhà sản xuất mà còn giúp người tiêu dùng được hưởng lợi từ việc tiếp cận nông sản an toàn với giá cả hợp lý.

Vài năm trước, tại làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, có rất nhiều hộ dân trồng cà gai leo. Thế nhưng vì đầu ra không ổn định, bà con đã không còn mặn mà với cây trồng này. Từ vài chục hộ hiện nay tại làng Pơ Nang chỉ còn vài hộ trồng. Mặc dù cà gai leo là một trong những cây dược liệu dễ trồng, khả năng thích nghi tốt và được đánh giá phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng vùng đất An Khê. Cùng với kế hoạch phát triển diện tích cây dược liệu trên địa bàn, cà gai leo là cây trồng phù hợp để bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Đầu năm 2023, gia đình anh Hồ Văn Hay tại làng Pơ Nang đã xuống giống hơn 1,2 ha cà gai leo, cùng với hệ thống tưới nhỏ giọt và bón phân tự động. Có được sự mạnh dạn đầu tư này, một phần là do: thông qua sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã Tú An, anh Hay đã ký kết được hợp đồng đảm bảo thu mua với Hợp tác xã Tú An, xã Tú An, thị xã An Khê. Hợp đồng ký kết này đã tiếp thêm cho anh Hay động lực, an tâm đầu tư sản xuất.

Anh Hồ Văn Hay – Làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê nói: “Vài năm trước cũng có trồng nhưng không hiệu quả, năm nay thì hợp tác xã đã ký thu mua và hỗ trợ kỹ thuật trồng nên gia đình cũng yên tâm. Giá cà gai leo hiện tại cũng cao 120 ngàn/ký. Trồng cà này nếu mình làm đúng kỹ thuật thì thu hoạch cũng đạt hiệu quả kinh tế cao.”

Thực tế cho thấy, sự phát triển của nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị đã khẳng định vai trò quan trọng của việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hợp đồng. Đồng thời, việc thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc là tiền đề bảo đảm cho các chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và đầu tư có hiệu quả. Nhờ chủ động sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho nông sản khiến người nông dân yên tâm sản xuất, đầu tư nâng cao chất lượng nông sản, theo đó chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh cũng ngày một nâng lên.

Ông Phạm Nhuần – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai trao đổi: “Điểm nhấn của hoạt động Nông dân hiện nay là tạo liên kết. Do vậy chúng tôi đã và đang chú trọng vào công tác hỗ trợ hội viên phát triển hiệu quả các mô hình liên kết trong sản xuất, liên kết giữa nông dân với nông dân hay còn gọi là Tổ hợp tác, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp…từ đó tạo sự đồng bộ giữa cung ứng đầu vào và tạo đầu ra ổn định, giúp hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, nâng cao chất lượng nông sản.”

Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có khoảng 388 Hợp tác xã với tổng số hơn 18.160 thành viên và 504 Tổ hợp tác với hơn 4.400 tổ viên. Qua từng năm, sự gia tăng số lượng thành viên nông dân tham gia vào các hình thức kinh tế tập thể qua từng năm đã khẳng định sự tin tưởng và kỳ vọng của hội viên nông dân. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phát triển liên kết sản xuất, trong đó chú trọng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương

Trương Trang – Phi Long

Lượt xem: