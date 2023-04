Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 13, (khóa VIII)

Sáng 25-4, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 13 nhằm sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/ 2023 và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Quý I/ 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bám sát định hướng của Tỉnh ủy, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung nghị quyết BCH Đảng bộ đã đề ra. Công tác xây dựng đảng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên các mặt, góp phần quan trọng vào kết quả về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm, Đảng ủy đã kịp thời củng cố, bổ sung, kiện toàn cấp ủy một số tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên đối với 8 TCCS đảng thuộc Khối Ngân hàng về trực thuộc ngành dọc quản lý, đẩy mạnh các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện chuẩn y 42 quần chúng ưu tú vào Đảng, duy trì công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo yêu cầu đề ra. Đa số các doanh nghiệp thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và bảo đảm đời sống, chế độ cho người lao động. Công tác giữ gìn an ninh, an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được bảo đảm; công tác dân vận trong đảng, hoạt động an sinh xã hội, từ thiện được quan tâm. 39 tổ chức cơ sở đảng đã tham gia ủng hộ chương trình “Mái ấm biên cương” với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, nghe một số tham luận của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đồng thời thống nhất với nhiệm vụ đề ra trong quý 2, trong đó trọng tâm là tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ tại nghị quyết của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả trong quý I của Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng thời lưu ý, trên lĩnh vực công tác tư tưởng, dư luận quần chúng cần đánh giá nhìn nhận sát thực tế hơn, làm rõ vai trò của tổ chức đảng trong mỗi loại hình cơ sở đảng, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01 KL/TW của Bộ Chính trị. Việc sắp xếp, điều động cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra mỗi thời điểm, địa phương, đơn vị. Đảng bộ Khối cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 2 ủy viên vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kì 2020-2025.

Dịp này, thừa ủy quyền của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao kỉ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các đồng chí: A Yun H’Bút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Kpă Thuyên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh./.

Minh Lý – Minh Trung

Lượt xem: