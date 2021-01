Hiệu quả từ việc triển khai thực hiện diễn đàn “Công an Nhân dân lắng nghe ý kiến Nhân dân”

Thời gian qua, lực lượng Công an huyện Đăk Đoa đã tổ chức triển khai hiệu quả diễn đàn “Công an Nhân dân lắng nghe ý kiến Nhân dân”, qua đó, tiếp thu ý kiến hai chiều từ người dân và Công an, giúp mối quan hệ này ngày càng khăng khít, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Buổi triển khai diễn đàn “Công an Nhân dân lắng nghe ý kiến Nhân dân” do Công an xã Adơk, huyện Đak Đoa tổ chức tại hội trường UBND xã Adơk, huyện Đăk Đoa, khi được tham gia, bà con rất phấn khởi vì đây là cơ hội để họ trực tiếp trao đổi các thông tin, hiểu và chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, qua đó giúp lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, bà con đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho lực lượng công an nắm bắt kịp thời tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Nhiều ý kiến của bà con được đưa ra trong buổi diễn đàn như về thủ tục sang tên đổi chủ, các quy trình, mức xử phạt vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thủ tục học giấy phép lái xe máy, xe công nông, cấp đổi giấy phép lái xe…đã được Công an xã Adơk giải thích rõ ràng, dễ hiểu, nhằm giúp bà con hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Ông Hyiê, Làng Djrông, xã Adơk, Đak Đoa cho biết: “Nhờ công an tăng cường công tác tổ chức buổi diễn đàn trao đổi ý kiến giữa lực lượng Công an và bà con, nên trong thời gian qua, bà con tham gia cùng với lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong làng chúng tôi giờ đây việc trộm cắp đã giảm đi nhiều…”

Ông Khưuch – Bí thư Chi bộ thôn Djrông, xã Adơk, huyện Đăk Đoa cho biết: “Sự phối hợp giữa lực lượng công an và những già làng, trưởng thôn đi vận động, tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho bà con rất tốt, qua những buổi tuyên truyền như thế đã góp phần giúp bà con nhận thức rõ hơn về những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…”

Trong năm qua, diễn đàn “Công an Nhân dân lắng nghe ý kiến Nhân dân” của Công an huyện Đak Đoa đã tổ chức được 59 buổi tại các thôn, làng, tổ dân phố thuộc 17 xã, thị trấn với 5129 lượt người tham gia. Qua các diễn đàn, đã tạo thêm sự gắn bó giữa lực lượng công an và bà con, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đăk Đoa nói chung và xã Adơk nói riêng cơ bản được giữ vững. Bà con sống đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.

Thiếu tá Trần Thanh Đạt – Trường Công an xã Adơk, huyện Đăk Đoa cho biết: “Thực hiện kế hoạch của Công an huyện về tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, trên cơ sở đó Công an xã xây dựng kế hoạch và triển khai tại các thôn, làng. Thời gian qua, Công an xã tổ chức buổi diễn đàn 1 tháng 1 lần, qua đó công an xã đã ghi nhận các ý kiến của nhân dân liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời đánh giá hiệu quả công việc của công an xã chính quy sau khi tăng cường xuống xã. Qua những buổi tuyên truyền, công an xã cũng đã giải đáp những thắc mắc của bà con trong vấn đề đảm bảo an ninh trên địa bàn. Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, công an xã đã tham mưu cho Ban chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực công tác tuyên truyền ở các buôn làng, đặc biệt là vùng có nhiều bà con dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo và đối tượng học sinh ở các trường trên địa bàn”.

Diễn đàn “Công an Nhân dân lắng nghe ý kiến Nhân Dân” của Công an huyện Đak Đoa đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống người dân, được cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và đông đảo người dân đánh giá, ghi nhận về sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

H’Liên – Ner – Văn Minh Trung

