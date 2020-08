Hiệu quả từ tổ liên kết sản xuất rau an toàn của phụ nữ xã Tân An, huyện Đak Pơ

Liên kết sản xuất rau an toàn cung cấp ra thị trường nhằm mang lại nguồn thu nhập khá; đồng thời thay đổi tư duy sản xuất, hạn chế dùng thuốc hóa học, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đó là điều mà tổ liên kết sản xuất rau an toàn của chị em Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân An, huyện Đak Pơ đã thực hiện hơn một năm qua với những hiệu quả khả quan mang lại bước đầu.

Được sự vận động của Hội LHPN xã Tân An, gia đình chị Trần Thị Hiền ở thôn Tân Hòa mạnh dạn tham gia vào tổ liên kết ngay từ những đầu triển khai. Với 1,2 sào đất làm rau của gia đình, vợ chồng chị ký hợp đồng với HTX An Trường Phát xuống giống 600m2 cải thìa và 600m2 đậu cô ve, với giá 3.000 đồng/kg cải thìa và 7.000 đồng/kg đậu cô ve. Sau hai tháng, kết thúc vụ đầu tiên, trừ chi phí đầu tư, vợ chồng chị thu về được 10 triệu đồng. So với giá rau trên thị trường ở thời điểm đó thấp, vợ chồng chị đã thu lãi cao. Đến nay, hơn một năm là thành viên của tổ liên kết, chị tiếp tục ký hợp đồng với HTX.

Chị Trần Thị Hiền – Thôn Tân Hòa, xã Tân An, huyện Đak Pơ bày tỏ: “So với trước kia làm rau theo truyền thống từ hồi giờ thì nó cũng có khác một tý. Hồi trước mình cũng có phun thuốc cỏ nhưng tham gia mô hình liên kết chúng tôi được hỗ trợ, tập huấn về kỹ thuật làm theo hướng VietGap”.

Còn với gia đình bà Đỗ Thị Quyền ở thôn Tân Lập cũng đã tham gia tổ liên kết sản xuất rau an toàn của Hội Phụ nữ xã Tân An từ tháng 3/2018. Gia đình bà cũng ký kết sản xuất rau xà lách và rau cải thìa với HTX An Trường Phát.

Bà Đỗ Thị Quyền – Thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đak Pơ cũng nói: “Tham gia tổ rau liên kết an toàn thì mình cũng có cái lợi ích là rau chuẩn giá, mình không còn phải lo về đầu ra nữa mà mình phải làm sao cho có đầu tấn thì mình sẽ có tiền ổn định hơn”.

Mô hình “Tổ liên kiết sản xuất rau an toàn” ở xã Tân An được triển khai từ tháng 3/2018, trên quy mô hơn 03 ha với sự tham gia của 15 thành viên, có ban quản lý tổ, xây dựng quy chế hoạt động và ký kết tiêu thụ rau với HTX An Trường Phát về bao tiêu sản phẩm rau an toàn với mức giá cố định theo hợp đồng. Ngoài ra, tham gia mô hình, các tổ viên được tập huấn kiến thức trồng rau đạt năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn; thay đổi phương thức canh tác, không dùng thuốc bảo vệ thực vật hay thuốc kích thích mà thay vào đó là sử dụng phân bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học để chăm sóc rau màu.

Chị Bùi Thị Hồng Thắm – Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Qua một năm triển khai mô hình sản xuất rau thì tôi thấy rằng đời sống của bà con được nâng lên, đồng thời nhận thức về sản phẩm an toàn cho sức khỏe cũng được nâng lên. Thời gian đến Hội LHPN xã Tân An cũng chỉ đạo cho tất cả các chi hội và cùng với các chi hội tăng cường công tác vận động tuyên truyền để phát triển thêm thành viên cho tổ sản xuất rau an toàn”.

Với những hiệu quả bước đầu mang lại, mô hình tổ liên kết sản xuất rau an toàn của phụ nữ xã Tân An cần được nhân rộng vì mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững./.

CTV Tuyết Mai – Văn Vấn (Huyện Đak Pơ)

