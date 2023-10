Hiệu quả từ mô hình Nông hội Trồng cây ăn quả và ươm cây nguyên liệu ở Cửu An

Với mục đích tập hợp những nông dân cùng sở thích để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân xã Cửu An, thị xã An Khê đã thành lập mô hình Nông hội Trồng cây ăn quả và ươm cây nguyên liệu. Mô hình đã trở thành “mái nhà chung”, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân tại địa phương.

Trên diện tích hơn 1,5 ha, gia đình anh Văn Ngọc Bằng ở thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê chủ yếu trồng cây quýt đường và trồng xen một số cây ăn quả khác. Qua 5 năm chăm sóc, vườn cây ăn quả của gia đình cho thu nhập ổn định. Với kinh nghiệm tích góp từ sản xuất và học hỏi, anh đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn nhiều hội viên tham gia nông hội để trồng, chăm sóc cây ăn quả hiệu quả hơn.

Anh Văn Ngọc Bằng – Thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê nói: “Có khi một tháng, có khi một quý, mấy anh em trong tổ hội chuyên trồng cây ăn quả, trồng vải trồng cây có múi, anh em trao đổi kinh nghiệm, học hỏi. Bây giờ qua mạng, qua anh em mình học hỏi. Anh em nào có kinh nghiệm hay thì trao đổi để mình phát triển kinh tế.”

Nông hội Trồng cây ăn quả và ươm cây nguyên liệu ở xã Cửu An được đánh giá là một trong những mô hình hiệu quả nhất trên địa bàn thị xã An Khê. Qua hơn 2 năm thành lập, đến nay, Nông hội đã có 32 thành viên tham gia, với diện tích 20 ha cây ăn quả gồm: Cam, quýt, dừa, ổi,.. và ươm cây bạch đàn, tràm phục vụ cây giống đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn. Các thành viên của Nông hội thường xuyên duy trì hoạt động, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm,… từng bước mang lại lợi nhuận, từ đó tạo thêm niềm tin khi tham gia mô hình nông hội.

Bà Võ Thị Trường Giang – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cửu An, thị xã An Khê cho biết: “Trên địa bàn trồng nhiều loại cây ăn quả, trên nhiều thôn khác nhau, nên về nhận thức và cách chăm sóc khác nhau nên hội viên nông dân muốn có điểm để họ trao đổi kinh nghiệm nên Hội Nông dân phối hợp chính quyền địa phương thành lập mô hình nông hội để các hội viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm trồng các loại cây ăn trái. Khi có vấn đề về kỹ thuật thì Hội Nông dân phối hợp với ngành cấp trên giống như Trung tâm nông nghiệp về hướng dẫn kịp thời cho các hội viên trong khâu chăm sóc hoặc phòng trừ sâu bệnh hại trên các cây trồng.”

Hiện nay trên địa bàn thị xã An Khê đã thành lập 10 mô hình nông hội, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Các mô hình bước đầu đã liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản. Qua đó, các hội viên có môi trường thuận lợi để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời góp phần cổ vũ, động viên và hỗ trợ nông dân tham gia khởi nghiệp.

Thúy Diện – Duy Linh

Lượt xem: