Hiệu quả từ mô hình “Cổng làng bình yên” ở xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang

Nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tháng 9/2020, mô hình “Cổng làng bình yên” đã được thành lập tại làng Chrơng 2, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang. Không chỉ thu hút nhiều người dân tham gia vào các tổ an ninh trật tự để chung sức canh giữ bình yên cho buôn làng, mô hình còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Tranh thủ lúc bà con có nhà sau khi đã xong việc đồng áng, các thành viên trong tổ an ninh trật tự của làng lại đến từng hộ dân để nắm bắt đời sống, tâm tư của người dân… Thông qua đó tổ kết hợp tuyên truyền, vận động người dân và con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước của làng. Đặc biệt là nhắc nhở thanh thiếu niên không ăn chơi đua đòi mà gây mất trật tự an toàn giao thông và vi phạm pháp luật.

Ông Chanh – Làng Chrơng 2, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang bày tỏ: “Mình nhắc nhở con cháu đừng quậy phá, đi xe đàng hoàng, không móc pô, chạy xe ồn ào làm người ta không ngủ được, không ăn trộm cắp. Trong làng mình làm cà phê, lúa thì bà con học hỏi, làm theo. ”

Anh Gôh – Tổ trưởng tổ tự quản về ANTT làng Chrơng 2, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang nói: “Ban đêm chúng tôi đi tuyên truyền cho thanh niên, bà con nắm bắt tình hình của làng, vận động bà con đi xe chấp hành quy định về an toàn giao thông, không được uống rượu say, xe đi ban đêm cũng có đèn. Sau khi chúng tôi tuyên truyền, bà con cũng hiểu được sự việc, không đi xe ẩu, nẹt pô nữa. Nông sản cũng không mất cắp như ngày xưa.”

Sau 3 tháng đi vào hoạt động, mô hình “Cổng làng bình yên” đã thu hút 30 cán bộ, người dân trong làng tham gia vào các tổ an ninh trật tự. Mô hình đặt dưới sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ, sự quản lý điều hành của thôn trưởng cùng sự hướng dẫn về chuyên môn của Công an xã Đak Ta Ley. Là người dân địa phương và do nhân dân tín nhiệm cử tham gia vào tổ an ninh trật tự, thời gian qua, các thành viên tổ an ninh trật tự đã tích cực tham gia tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt là vận động bà con chịu khó làm ăn, chăm lo cho gia đình, không nghe, không tin, không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Kun – Làng Chrơng 2, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang nói “Trước đây tôi có tin theo Fulro lừa tôi qua nước ngoài. Sau khi được Đảng, Nhà nước, chính quyền, xã quan tâm giúp đỡ về sinh hoạt với bà con, gia đình tôi cũng cố gắng làm ăn, nuôi bò, dê cũng được 3,4 con. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ tôi rất nhiều.”

Trung tá Bùi Thanh Sơn – Trưởng Công an xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang cho biết “Các tổ tự quản về ANTT của thôn gồm những người có uy tín, chức sắc tôn giáo và một số quần chúng nhân dân tốt ở thôn, làng. Chủ yếu hoạt động vào ban đêm là chính, các thành viên chia 5 tổ để hoạt động thì mỗi tổ hoạt động 1 tuần để làm công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự, các tổ còn tham gia phối hợp với mặt trận, các ban, ngành tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lo làm ăn phát triển kinh tế, vận động hòa giải ngay tại các thôn làng. ”

Làng Chrơng 2, xã Đak Ta Ley hiện có 155 hộ với hơn 800 khẩu với 100% dân số là người Bana. Nếu như trước kia đây là làng trọng điểm về an ninh trật tự thì từ khi mô hình “Cổng làng bình yên” gắn với các tổ an ninh trật tự đi vào hoạt động, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ vậy đã góp phần giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, trong 3 làng của xã thì làng Chrơng 2 là làng có đời sống kinh tế khá nhất. Với sự chung sức của người dân trong việc tham gia mô hình “Cổng làng bình yên” đã góp phần giúp xã Đak Ta Ley hoàn thành các tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng Nông thôn mới vào năm 2020 này./.

Thiên Thanh – Lê Thư – Huy Toàn – Duy Linh

Lượt xem: