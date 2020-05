Hiệu quả trong công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 14 qua địa bàn huyện Chư Pah

Quốc lộ 14 qua địa bàn huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai luôn có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, chính vì vậy để chủ động phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông trên tuyến thì một trong những công tác trọng tâm được triển khai đó là tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Chư Pah và Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai. Chính sự chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn đã góp phần giúp cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Vào các khung giờ cao điểm trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông 2 đơn vị luôn có mặt trên tuyến Quốc lộ 14 để phối hợp, thực hiện tuần tra kiểm soát. Sau khi bàn bạc thống nhất các nội dung cần thiết, từng công việc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đều được cán bộ, chiến sỹ triển khai một cách nhanh gọn. Đặc biệt, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đều được xử lý một cách quyết liệt.

Chị Rơ Chăm Phyunh – Xã Ia Khươl, Chư Pah, Gia Lai nói: “Mình chưa có bằng lái. Cũng biết nguy hiểm nên đi từ từ thôi”.

5 tháng đầu năm 2020, thông qua công tác tuần tra kiểm soát dọc tuyến Quốc lộ 14 qua địa bàn huyện Chư Pah, lực lượng Cảnh sát giao thông 2 đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền xử phạt hơn 257 triệu đồng. Mặc dù là tuyến đường được đánh giá phức tạp về trật tự an toàn giao thông, song nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt khi từ đầu năm đến nay, dọc tuyến không ghi nhận vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người.

Trung tá Mạc Thế Nguyên – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự, Công an huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Qua việc kiểm tra, tuần tra kiểm soát ban ngày cũng như ban đêm thì đã phòng chống được tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép. Trong 5 tháng đầu năm 2020 thì trên tuyến chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng làm bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2019 thì trên tuyến Quốc lộ 14 qua địa bàn huyện Chư Pah thì giảm hẳn về số người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Ý thức người dân tham gia giao thông thì đã được nâng cao”.

Trong tháng cao điểm tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, việc phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được lực lượng Cảnh sát giao thông 2 đơn vị thực hiện một cách nghiêm túc, góp phần cùng với cả tỉnh kiềm chế, kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông./.

Nhóm PV

Lượt xem: 5