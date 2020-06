Hiệu quả trong công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Đak Pơ

6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Đak Pơ xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 4 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 2 vụ, giảm 3 người chết. Để đạt được kết quả khả quan trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngoài sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thời gian qua huyện Đak Pơ đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát sinh tại cơ sở.

Ngay sau khi hoàn thành việc đưa Công an chính quy về đảm nhận chức danh công an các xã, thị trấn, việc phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa lực lượng chức năng Công an huyện và lực lượng công an cơ sở trên địa bàn huyện Đak Pơ có những chuyển biến tích cực.

Là địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, do đó, thay vì tập trung đông người tuyên truyền, công an các xã, thị trấn đã sàng lọc các đối tượng thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, sau đó phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đak Pơ chia thành các tốp nhỏ, tuyên truyền cá biệt ngay tại thôn, làng. Việc làm này được thực hiện thường xuyên, nhờ đó từng bước nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên.

Anh Đinh Văn Diên – Làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Đi tham gia giao thông thì phải đội mũ bảo hiểm, đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân mình, nếu ngã xe, tai nạn thì không bị chấn thương sọ não. Đi xe cũng không được móc pô, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, độ chế xe, những loại đấy”.

Đại úy Đặng Đức Khoa – Trưởng Công an thị trấn Đak Pơ, Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Hàng tháng, hàng quý thì chúng tôi có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ và việc chấp hành Luật Giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiến hành công việc thì tại địa bàn thị trấn thì số thanh thiếu niên càn quấy, các biểu hiện vi phạm thì giảm hẳn so với trước”.

Không những vậy, trong công tác tuần tra kiểm soát, việc phối hợp này cũng được thực hiện khá quyết liệt, tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Chỉ tính riêng từ ngày 10.5 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp với công an các xã, thị trấn huy động hơn 30 lượt tuần tra với 210 cán bộ chiến sỹ, qua đó phát hiện hơn 80 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 68 trường hợp với tổng số tiền hơn 41 triệu đồng. Đồng thời gọi hỏi, răn đe 7 đối tượng thường xuyên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trung tá Phan Thanh Tùng – Đội trưởng Đội CSGT Trật tự, Công an huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Tiếp tục phối hợp với Công an xã, thị trấn kiểm tra công khai và hóa trang để xử lý, đảm bảo an toàn giao thông tại các địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số có các thanh thiếu niên thường xuyên có hành vi vi phạm như nẹt pô, điều khiển xe chạy nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng. Tăng cường vận động quần chúng, đẩy mạnh tuyên truyền trong khu dân cư, tuyên truyền bằng các tờ rơi, cam kết để hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn”.

Với cách làm linh hoạt, bám sát cơ sở, huyện Đak Pơ bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đây được xem là tiền đề quan trọng, từ đó chung tay cùng với cả tỉnh kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông năm 2020…/.

Đoàn Bình, Minh Trí

