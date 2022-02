Hiệu quả mô hình “Làng Blôm bình yên”

Theo Đề án xây dựng làng nông thôn mới của huyện Ia Pa giai đoạn 2019-2022, thôn Blôm, xã Kim Tân được quy hoạch trên diện tích 5,5 ha, bố trí giãn dân và di dời 133 hộ đến nơi ở mới. Sau 2 năm, bộ mặt làng tái định cư khang trang hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng nảy sinh những vấn đề phức tạp như tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển mô tô xe máy khi chưa có giấy phép lái xe; thanh niên tụ tập đêm khuya đua xe, sử dụng rượu bia…Vì vậy, Công an xã Kim Tân đã đề xuất thành lập mô hình “Làng Blôm bình yên” nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật của người dân. Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Chính thức ra mắt từ cuối tháng 6/2021, mô hình “Làng Blôm bình yên” huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị của thôn vào Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, trưởng nhóm chức sắc tôn giáo và lãnh đạo các đoàn thể: Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên… Nhờ đó, mô hình đã được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt. Với phương châm, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, “mưa dầm, thấm đất”, các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Linh – Trưởng Công an xã Kim Tân, huyện Ia Pa, Gia Lai nói: “Từ tháng 6 đến nay, tình hình an ninh trật tự trong thôn đã được cải thiện. Để mô hình hoạt động hiệu quả thì đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong công tác tuyên truyền vận động. Thời gian tới thì Công an xã sẽ tiếp tục hướng dẫn các thành viên trong Ban Chỉ đạo tổ chức các đợt tuyên truyền, chủ yếu là tuyên truyền cá biệt”.

Đa phần bà con trong thôn Blôm đều theo đạo Tin lành. Vì vậy, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trong các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo, vận động cha mẹ khuyên bảo con cái chấp hành các quy định của pháp luật, không uống rượu say, đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, đi ban đêm phải có đèn, không nẹt pô, phóng nhanh, vượt ẩu, không lạng lách, đánh võng, không trộm cắp, không nghe lời kẻ xấu xúi giục… Với những trường hợp vi phạm, chúng tôi phối hợp với Công an xã đến nhà gặp mặt trực tiếp, lập biên bản vi phạm; đồng thời phân tích để mọi người tự nhận thấy tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, từ đó, cam kết không tái diễn. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, làng xóm bình yên hơn trước.

Ông Siu Hênh – Thôn Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa, Gia Lai cũng cho biết: “Gia đình tôi cũng có con ở độ tuổi thanh niên, nên cũng răn dạy các con và ký cam kết không vi phạm. Thật sự rất cảm ơn các đồng chí công an, cán bộ xã mà tình hình trong thôn tốt rồi, không ai vi phạm nữa”.

Bằng cách làm cụ thể trong việc xác định đối tượng và nội dung tuyên truyền, từ khi thành lập và đi vào hoạt động mô hình, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng thanh niên tụ tập, gây rối trật tự đã không còn, bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Sự đồng thuận của người dân trong việc tham gia mô hình đã góp phần giúp thôn Blôm giữ vững tiêu chí an ninh trật tự để phấn đấu về đích nông thôn mới. Được biết, trong năm 2022, từ hiệu quả thiết thực, mô hình sẽ được Công an huyện Ia Pa tiếp tục nhân rộng trên địa bàn./.

Trương Trang – Minh Trung

