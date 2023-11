Hiệu quả hoạt động mô hình nông hội, hội quán tại thị xã An Khê

Qua một thời gian hoạt động, mô hình nông hội, hội quán ở thị xã An Khê đã trở thành mái “nhà chung” khi tập hợp đông đảo những nông dân cùng sở thích, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Trên địa bàn thị xã An Khê đã thành lập được 10 mô hình nông hội, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp như: Nông hội hoa, cây cảnh An Khê; Nông hội ươm cây lâm nghiệp Song An; Nông hội cây ăn quả, rau An Bình; Hội quán Thanh niên Tre Việt… Các Nông hội trên địa bàn thị xã An Khê thường xuyên duy trì hoạt động, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm,… từng bước mang lại lợi nhuận cho các thành viên, tạo thêm niềm tin để các thành viên tích cực tham gia mô hình nông hội.

Ông Nguyễn Văn Thám – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê trao đổi: “Với mục tiêu thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Thị xã An Khê đã triển khai mô hình nông hội, hội quán trên địa bàn. Đối với công tác hỗ trợ cho bà con nông dân, Hội tập trung chuyển giao khoa học công nghệ để bà con ứng dụng vào sản xuất và hướng tới sản xuất thông minh”.

Mô hình Nông hội hoa, cây cảnh An Khê là một trong những mô hình hoạt động hiệu quả ở địa phương. Hiện tại nông hội đã tập hợp được 115 hội viên cùng sở thích trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn; trong đó nòng cốt là các thành viên Tổ hợp tác trồng hoa Ngô Mây. Hoạt động theo nguyên tắc “3 tự, 3 cùng, 3 không” với mục đích hướng tới là đổi mới và thúc đẩy tổ chức sinh hoạt liên kết những người cùng sở thích tại địa phương, tăng cường thực hiện kết nối ngành nghề, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, thông tin thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho các thành viên.

Ông Đỗ Văn Hùng – Nông hội hoa, cây cảnh An Khê nói: “Trên cơ sở phát triển hoa An Khê, hàng tháng chúng tôi sẽ họp, trao đổi nên tìm các hướng đi mới. Trước đây bà con là trồng hoa trong dịp tết để phụ thu thêm trong hoạt động kinh tế, chúng tôi đang phấn đấu xây dựng làm sao để nghề hoa trở thành nghề chính đem lại kinh tế cho hội viên nông hội. Từ đó xây dựng làng hoa Ngô Mây thành điểm vừa bán hoa, vừa phát triển du lịch để phát triển kinh tế địa phương”.

Hội quán Thanh niên Tre Việt được Thị đoàn An Khê chủ trì vận động, hỗ trợ các thành viên nòng cốt trong Câu lạc bộ Thư pháp Tre Việt và thanh niên trên địa bàn phường Ngô Mây tham gia với 84 thành viên. Với ý tưởng khởi nghiệp, gia công các sản phẩm nghệ thuật thư pháp, Hội quán đã tập hợp và thu hút những thanh niên cùng sở thích trao đổi, bàn bạc, tìm cơ hội hợp tác kinh doanh, phát triển. Đồng thời từng bước tạo điều kiện cho thanh niên được học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Anh Trần Khương Minh – Thành viên Hội quán Thanh niên Tre Việt cho biết: “Trong thời gian qua, Hội quán Thanh niên Tre Việt hoạt động rất là hiệu quả. Thời gian tới, tiếp tục phối hợp với hợp tác xã thanh niên Tre Việt và hợp tác xã thanh niên để phối hợp trồng cây và bán chậu, tạo điều kiện liên kết ra bên ngoài để các thành viên sản xuất các loại hình để tăng thu nhập”.

Mô hình Nông hội và Hội quán ở thị xã An Khê là một trong những hướng đi hiệu quả giúp nông dân, thanh niên thay đổi tư duy sản xuất, hình thành được các mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm làm ra, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển bền vững

