Hiệu quả đem lại từ Dự án “Giảm tốc độ – Trường học an toàn” triển khai tại thành phố Pleiku

Sau hơn 2 năm Dự án “Giảm tốc độ – Trường học an toàn” được Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm tại Giai đoạn I tại Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu ( nằm trên Tỉnh lộ 670, xã Biển Hồ) và Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (Quốc lộ 19, phường Thắng Lợi), thành phố Pleiku đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh cũng như xây dựng văn hóa giao thông đối với người điều khiển phương tiện khi qua khu vực trường học. Đây là tiền đề quan trọng để Dự án tiếp tục bắt tay thực hiện Giai đoạn II với nhiều hợp phần quan trọng.

Được triển khai từ tháng 4.2018, đến nay, Dự án “Giảm tốc độ – Trường học an toàn” đã thiết kế và xây dựng mô hình trường học an toàn thông qua cải tạo hạ tầng an toàn giao thông và định hướng hành vi giao thông xung quanh khu vực trường học như: Lắp đặt vạch sang đường, gờ giảm tốc, sơn chữ “Đi chậm” trên mặt đường, áp dụng tốc độ quy định tối đa qua khu vực trường học 30-40 km/giờ vào các khung giờ cao điểm (đến lớp, tan trường), lắp đặt biển báo quy định tốc độ mới… Đặc biệt, qua một thời gian thực hiện, 2 trường học được dự án chọn để triển khai thí điểm đều đã thành công trong việc nâng mức độ an toàn lên 5 sao. Kết quả giảm tốc độ tối đa của các phương tiện khi lưu thông qua khu vực trường học với mức 18-21km/h. Đặc biệt, tỷ lệ va chạm giao thông xảy ra gần khu vực các trường dự án giảm từ 34,1% xuống 30,4%. Theo kết quả khảo sát ở phụ huynh, tỷ lệ phụ huynh học sinh có thể xác định chính xác giới hạn tốc độ tại khu vực các trường học đã tăng từ 15,9% (đầu kỳ) lên 65,8% (cuối kỳ).

Cô Nguyễn Thị Nga – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Tất cả mọi người đã chấp hành rất là tốt, không những phụ huynh, học sinh, giáo viên trong nhà trường mà những người dân khi tham gia giao thông qua đây đã dần ý thức được trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông qua khu vực trường học, từ đó đem lại hiệu quả hết sức thiết thực đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh”.

Chị Trần Thị Hảo – thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Khi chúng ta vào cuộc như thế thì đã đem lại hiệu quả rất tốt. Thứ nhất theo tôi thấy thì hiện nay ở các trường học thì có sự vào cuộc rất lớn, nhất là vào giờ tan tầm thì có đội ngũ thực hiện trật tự an toàn giao thông, đội ngũ CSGT thực hiện nhiệm vụ. Qua đó thì những việc như tắc đường, vượt đèn đỏ, đèn vàng không còn nữa, tạo sự yên tâm cho bố mẹ khi đưa con em tới trường”.

Theo Viện nghiên cứu Đo lường chỉ số và Đánh giá sức khỏe, mỗi năm tại Việt Nam có 2.150 trẻ em đã thiệt mạng do tai nạn giao thông. Trong đó, 1 người đi bộ chỉ có 10% khả năng sống sót khi va chạm với phương tiện đang di chuyển ở tốc độ 60km/h, nhưng có đến 90% khả năng sống sót khi va chạm với phương tiện di chuyển ở vận tốc 30km/h. Chính vì vậy, từ kết quả đạt được, Giai đoạn II của Dự án “ Giảm tốc độ – Trường học an toàn” được triển khai từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2022 trên địa bàn thành phố Pleiku sẽ tiếp tục được các bên thực hiện với hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm.

Bà Mirjam Sidik – Tổng Giám đốc điều hành của Quỹ AIP trao đổi: “Dựa trên kết quả Giai đoạn I thì qua Giai đoạn II thì nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là vừa rồi chúng tôi đã nâng cấp sao cho trường học từ 2 sao, 3 sao lên 5 sao thì việc này chúng tôi sẽ tiếp tục làm tại 30 trường còn lại của thành phố Pleiku. Nhiệm vụ thứ 2 là sẽ thực hiện thí điểm giáo trình điện tử với 10 chủ đề bao quát cho vấn đề an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Thứ 3 là vận động xây dựng định nghĩa trường học an toàn trên toàn quốc thì hiện nay ở Việt Nam mình chưa có, chính vì vậy thông qua dự án thì chúng tôi hy vọng sẽ vận động để định nghĩa này sẽ được ban hành không những ở Pleiku mà nhiều quốc gia khác”.

Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu: “Đây là bài học rất quý để chúng ta tiếp tục thực hiện trong Giai đoạn II này và đặc biệt là nhân rộng mô hình này cho tất cả các địa phương trong cả nước. Chúng tôi cũng rất hy vọng trong giai đoạn mới tiếp tục triển khai với sự cam kết rất mạnh mẽ từ tỉnh, thành phố Pleiku thì chúng ta sẽ thành công”.

Tỷ lệ thương vong trẻ em do tai nạn giao thông tại Việt Nam đang đứng tốp đầu khu vực châu Á cũng như trên thế giới. Chính vì vậy, giảm thương vong do tai nạn giao thông cho trẻ em gắn với xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn là nhiệm vụ quan trọng của mỗi địa phương hiện nay. Chính vì vậy, Dự án “Giảm tốc độ – Trường học an toàn” được kỳ vọng sẽ mang đến tác động dài hơi, tích cực trong cộng đồng tại Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng trong việc đảm bảo an toàn giao thông học đường.

Đoàn Bình, Huy Toàn

Lượt xem: 3