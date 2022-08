Hiệu quả của mô hình nuôi bò nhốt chuồng

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Xuân An, Thị xã An Khê đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, có giá trị kinh tế cao, đặc biệt, nuôi bò nhốt chuồng được coi là một trong những mô hình thực hiện có hiệu quả, giúp nhiều hội viên nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế.

Gia đình cựu chiến binh Ông Đỗ Tấn Hải là một trong những hộ chăn nuôi bò khá thành công với mô hình nuôi nhốt chuồng của Hội CCB xã Xuân An, thị xã An Khê. Từ năm 2015 đến nay, ông Hải đã thực hiện phương pháp nuôi bò nhốt chuồng. Sau 7 năm, đàn bò hơn 20 con của ông Hải đã mang lại những kết quả rất khả quan. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông Hải thu lợi nhuận được gần 100 triệu từ việc bán bò giống.

Ông Đỗ Tấn Hải – Thôn An Thạch, xã Xuân An, Thị xã An Khê chia sẻ: “Bữa nay nuôi bò thì thấy thuận tiện lắm, mình chỉ cần chăm sóc kỹ, nó no là nó nhanh đẻ thôi. Vừa rồi tôi bán được hơn 60 triệu 4 con. Nuôi nhốt như thế này thì nó thuận tiện hơn chứ, không lo dịch bệnh rồi mình quản lý cũng tốt hơn, mình trồng cỏ rồi cắt cho nó ăn, nửa buổi mình cho uống nước, xê mình cho ăn nữa rồi mình thả ra mình quét chuồng dọn chuồng …”

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh xã Xuân An có 15 hội viên đang thực hiện phương pháp nuôi bò nhốt chuồng. So với nuôi thả rông ngoài tự nhiên, bò nuôi nhốt chuồng nhanh lớn hơn, người nuôi cũng dễ dàng quản lý, nắm bắt tình trạng sức khỏe của đàn bò để kịp thời chăm sóc và chữa trị. Bên cạnh đó, việc trồng cỏ xung quanh khu vực chăn nuôi còn giúp hội viên không phải đi chăn bò mất thời gian và công sức, còn quản lý được nguồn phân bò, mang lại nguồn lợi không nhỏ hàng năm.

Ông Vũ Đình Thi – Thôn An Xuân 1, Xã Xuân An, thị xã An Khê nói: “Trước đây chăn nuôi bò truyền thống thì thả rông, bò gầy gò, trước tôi cũng nuôi mấy chục con bò nhưng cũng không hiệu quả như thế này. Từ khi nắm bắt được chương trình chăn nuôi rồi cũng đi tham quan một số mô hình ở miền Tây tôi thấy mô hình nuôi bò nhốt chuồng, nuôi bò sinh sản rất hiệu quả. Tôi thường xuyên chăm sóc, quan tâm con bò, phòng ngừa được bệnh dịch. Vừa rồi có 3 con bê cỡ 7,8 tháng bán cũng được 69 triệu, hơn nữa lấy được nguồn phân bón cho cây trồng.”

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của Hội Cựu chiến binh xã Xuân An là hướng đi có hiệu quả, giúp hội viên thay đổi tập quán nuôi nhỏ lẻ, thả rông sang nuôi tập trung. Hiện nay, Hội CCB xã Xuân An đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả của mô hình này đến với hội viên; đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ, phối hợp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, xây dựng chuồng trại nuôi bò nhốt chuồng để hội viên có điều kiện phát triển rộng mô hình.

Ông Đỗ Tấn Đồng – Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Xuân An , thị xã An Khê cho biết: “Từ năm 2015 đến nay, tận dụng được nguồn phân bón thải ra của con bò thì mình lấy bón lót lại cho cỏ. Như xung quanh đây cũng tận dụng trồng cây cỏ cho phát triển, thứ 2 bò cũng ít bị bệnh hơn . Trong vùng thả rông thì mình quản lý bò cũng dễ. // tận dụng điều kiện của địa phương, của từng kinh tế hộ gia đình thì mình định hướng xây dựng mô hình nuôi bò nhốt chuồng để vừa ổn định cuộc sống, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương.”

Mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng tuy không mới nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh tại xã Xuân An. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục chú trọng vận động hội viên nói riêng và người dân trong địa bàn xã nói chung dần chuyển đổi việc nuôi bò thả rông sang hướng nuôi bò nhốt chuồng xa khu dân cư, vừa đảm bảo môi trường vừa từng bước nâng cao chất lượng và số lượng đàn bò tại địa phương./.

Linh Chi – Huy Toàn

Lượt xem: 1