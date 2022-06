Hiệu quả bước đầu của Công trình thủy lợi Tầu Dầu 2

Mặc dù chưa được đầu tư đồng bộ song từ khi hoàn thành và đưa nước về các kênh chính, Công trình thủy lợi Tầu Dầu 2 đã giúp bà con nông dân huyện Đak Pơ có điều kiện thâm canh sản xuất. Chính vì thế mà huyện Đak Pơ và nhất là bà con nông dân mong muốn các cấp quan tâm sớm bố trí nguồn vốn để đầu tư thêm hệ thống kênh nhánh nhằm phát huy tối đa hiệu quả công trình.

Trước đây, cánh đồng 2 ha ở thôn Tân Định, xã Tân An chỉ canh tác được 1 vụ do phụ thuộc vào nước trời. Song năm nay khi có kênh chính của thủy lợi Tầu Dầu 2, bà con đã tận dụng nguồn nước để gieo sạ lúa vụ 2.

Ông Đặng Tấn Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ nói: “Gia đình tôi có khoảng 2,5 sào ruộng. Ở đây bà con chủ yếu là sản xuất vụ chính thôi còn vụ Đông Xuân thì không có nước. Nhưng từ khi có nước của thủy lợi Tầu Dầu về thì bà con cũng làm được cả vụ Đông Xuân và vụ chính. Nói chung có nước sản xuất thì ở đây bà con ai cũng mừng”.

Theo thống kê, nguồn nước từ các kênh chính của thủy lợi Tầu Dầu 2 đã cung cấp nước tưới cho hơn 200 ha đất sản xuất của người dân ở 2 xã Tân An và Cư An. Trong đó, chủ yếu là ở xã Tân An.

Ông Lê Kim Ngọc, Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ cũng nói: “Từ khi có nước thủy lợi Tầu Dầu 2 về đây thì bước đầu bà con sử dụng nguồn nước này rất là hiệu quả. Trước hết là đã phục vụ cho khoảng 150 ha cây trồng trên địa bàn xã; chủ yếu là ở các thôn khu vực phía Tây của xã. Từ khi có nước thì cây lúa 1 vụ đã chuyển thành cây lúa 2 vụ; đồng thời bà con đã tận dụng nguồn nước để tăng sản lượng, diện tích cho cây rau màu”.

Theo kế hoạch, đối với Công trình thủy lợi Tầu Dầu 2, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 gồm đập dâng và hệ thống kênh chính sẽ tiếp tục được đầu tư thêm khoảng 20 km kênh nhánh để cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp ở huyện Đak Pơ. Có thể thấy, dù chưa có hệ thống kênh nhánh song hiện nay thủy lợi Tầu Dầu 2 đã phát huy được hiệu quả. Chính vì thế mà huyện Đak Pơ, đặc biệt là nông dân mong muốn công trình nhanh chóng được đầu tư hoàn thiện để người dân có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Ông Phan Đình Phùng, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Gia đình tôi có 1 ha đất và hiện đang trồng rau, trồng bắp, nuôi bò. Cũng mong Nhà nước quan tâm sớm đầu tư kênh nhánh để bà con có nước để chuyển đổi cây trồng”.

Ông Nguyễn Hiệp, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ cho biết: “Sau khi mà có hệ thống kênh nhánh thì bà con sẽ có điều kiện để chuyển những diện tích kém hiệu quả sang trồng cây rau hay cây ăn quả và các ao lấy nước từ hồ Tầu Dầu 2 để nuôi trồng thủy sản để nâng cao thu nhập. Về phía huyện thì cũng đề nghị UBND tỉnh sớm phân bổ kinh phí để triển khai các kênh nhánh cho bà con vì hiện nay bà con cũng đang rất là mong chờ”.

Được biết, theo thiết kế Công trình thủy lợi Tầu Dầu 2 sẽ cung cấp nguồn nước tưới cho 555 ha cây trồng và cấp nước sinh hoạt cho 20.000 người dân, đồng thời cấp nước phục vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở huyện Đak Pơ. Đak Pơ là một huyện thuần nông, sản xuất nông nghiệp của người dân chủ yếu là phụ thuộc vào nước trời. Do đó, khi Công trình thủy lợi Tầu Dầu 2 được đầu tư hoàn thiện sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn huyện./.

Đức Hải, R’Piên

