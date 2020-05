Hiểm họa từ hàng quà vặt trước cổng trường

Trong số rất nhiều món quà vặt được bày bán trước cổng trường, liệu có bao nhiêu món ăn được đảm bảo về nguồn gốc, xuất xứ? Ấy vậy mà những mặt hàng này vẫn thu hút rất nhiều học sinh và đang là món ăn khoái khẩu của các em sau mỗi giờ tan học.

Ngày nào cũng vậy, trước cổng của nhiều trường cấp 1, cấp 2 trên địa bàn thành phố Pleiku, rất đông các em học sinh tập trung trước các quầy bán đồ ăn vặt. Chỉ cần từ 3.000 đồng đến 10. 000 đồng là các em đã có thể ăn món mình ưa thích.

Một học sinh cho biết: Thường thường khoảng 4 rưỡi cháu ra đây mua cá viên chiên.

Một em học sinh khác cũng nói: “Ngoài cổng trường con thì có nhiều đồ ăn lắm. Con hay mua cá viên chiên, bánh tráng nướng, mấy viên kẹo để ngậm, bánh tráng trộn, nước ngọt, rất là nhiều món ngon”.

Quà vặt là sở thích của học sinh ở nhiều lứa tuổi. Những món quà vặt không còn đơn giản là gói bim bim, bỏng ngô hay kẹo mút… mà là những đồ ăn rất đa dạng, bắt mắt về hình thức, thu hút học sinh. Điều đáng nói là, rất nhiều loại đồ ăn vặt này không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một phụ huynh cho biết: “Nói chung là tôi muốn cho con ăn ở nhà rất an toàn thực phẩm, chứ còn ở trước cổng trường mình không dám mua để cho ăn vì mình không tin tưởng được”.

Chính tâm lý thích ăn quà vặt của các em học sinh, cùng sự chủ quan của một số phụ huynh đã vô tình tạo điều kiện cho các hàng quán vỉa hè, hàng rong hoạt động. Để hạn chế nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm từ các loại thực phẩm bày bán ở cổng trường, các nhà trường cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho học sinh kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, có biện pháp kiểm soát, nhắc nhở, phối hợp với các bậc phụ huynh để xử lý học sinh vi phạm. Các bậc phụ huynh cũng cần lựa chọn những thực phẩm an toàn cho con em mình, hướng dẫn các em ý thức cảnh giác với các sản phẩm không có nhãn mác và nguồn gốc rõ ràng./.

Lệ Xuân, Kim Châu, Duy Linh

