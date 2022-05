HĐND Tỉnh giám sát kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại huyện Chư Prông

Hôm qua (5/5/2022), Tổ giám sát số 2 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020” tại huyện Chư Prông. Tham gia đoàn giám sát còn có lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Prông đã báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020”. Theo đó, những năm qua, công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Chư Prông đạt được những kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đến cuối năm 2020 đạt 74.442 ha, tăng 0,98% về diện tích so với năm 2016. Hiện nay huyện có 19 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao và thu hút nhiều hộ dân tham gia. Toàn huyện đã thực hiện tái canh 1.979,6ha cà phê, đạt 100,02% so với kế hoạch đăng ký ban đầu. Giai đoạn 2016-2020 huyện hỗ trợ cho hàng nghìn hộ dân về giống cây trồng để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần đẩy mạnh cơ cấu tại ngành nông nghiệp. Về chăn nuôi, huyện chú trọng tái cơ cấu trong hình thức sản xuất, đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi tập trung quy mô nông hộ áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo công tác chăm sóc và phòng chống dịch trên vật nuôi, tính đến cuối năm 2020 huyện có 62.720 gia súc, tăng 22,45% so với năm 2016. Công tác quản lý bảo vệ rừng được huyện tập trung chỉ đạo, đến cuối năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 39%. Trên địa bàn huyện tương đối phong phú về các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng năm các công trình thủy lợi này phục vụ nước tưới cho hơn 5.800 ha cây trồng các loại và điều tiết lũ cho vùng hạ du.Việc thực hiện có hiệu quả công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã góp phần giúp huyện thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết năm 2021, có 7/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6/146 thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong sản xuất nông nghiệp, tính đến cuối năm 2020 trên địa bàn huyện có 9 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận công nhận là sản phẩm Ocop đạt chứng nhận 3 sao. Trong thời gian qua, huyện tập trung thực hiện tốt cơ chế, chính sách thực hiện liên quan đến hoạt động tái cơ cấu ngành nông nghiệp đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chế biến, quảng bá sản phẩm, quản lý chất lượng vật tư nông, lâm nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đánh giá cao những giải pháp mà huyện Chư Prông đã triển khai thực hiện, đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Các ý kiến, kiến nghị của huyện sẽ được đoàn giám sát tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tình hình sản xuất-kinh doanh cũng như nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và tâm tư nguyện vọng của hợp tác xã, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại: Hợp tác xã Công nông nghiệp và Dịch vụ Hợp tiến (xã Ia Lâu); cánh đồng điển hình: Nông hội trồng lúa thôn Đà Bắc (xã Ia Lâu); Trang trại Chăn nuôi bò thịt của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi bò Trung Nguyên (xã Ia Púch); Nhà máy Chế biến Mủ Công ty Cao su Chư Prông (xã Ia Drang).

Rơ Lan Viện

