Chiều nay (ngày 27.12), tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu (chuyên đề) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Để kịp thời giải quyết các công việc quan trọng của tỉnh; HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu (chuyên đề) nhằm xem xét, quyết nghị đối với các nội dung thuộc thẩm quyền do UBND tỉnh trình; tạo tiền đề pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, ngành trên địa bàn triển khai nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, năm có tính chất quyết định trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 và trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 03 nội dung lớn (về Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; về đầu tư xây dựng 18 trụ sở Công an xã tại 08 huyện trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương) với 10 dự thảo nghị quyết, làm cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh và các địa phương tổ chức thực hiện. Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp này đã được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật và được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định. Để Kỳ họp hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, dân chủ thảo luận đối với từng nội dung để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.”

Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày 10 Dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định gồm: Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công an xã Ia Pior, huyện Chư Prông; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công an: Thị trấn la Kha và xã Ia Krăi, huyện Ia Grai; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công an các xã: H’Bông, Bar Măih, la Ko và la Tiêm, huyện Chư Sê; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công an thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công an các xã: Ia Rsai, Uar, Chư Đrăng, huyện Krông Pa; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công an thị trấn Kon Dỡng và xã H’ra, huyện Mang Yang; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công an xã Ia Piar và xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công an các xã: Ia Băng, Đak Krong và Kon Gang, huyện Đak Đoa; Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn ngân sách địa phương).

Tại Kỳ họp, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình Kỳ họp.

Trên cơ sở định hướng, gợi ý thảo luận của chủ tọa Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện 10 Dự thảo Nghị quyết được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; nhất là Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở thảo luận, đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh nêu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu: “Thứ nhất là về vùng sản xuất cây thuốc lá thì sau khi lấy ý kiến của các huyện thì Krông Pa cũng đã có ý kiến, chúng tôi đã đưa vào xin ý kiến thẩm định của các bộ, ngành Trung ương thì có Bộ NN&PTNT thì họ có đồng ý phát triển cây thuốc lá trên vùng: Krông Pa, Ia Pa, Ayun Pa với tổng diện tích 5.000ha. Còn tuyến Phú Túc- Sơn Hòa và Quốc lộ 14C thì sau khi ghi nhận ý kiến của Krông Pa thì chúng tôi sẽ đưa vào thuyết minh, ghi nhận và đưa vào quy hoạch tỉnh, sau đó đưa vào quy hoạch liên vùng. Còn về một số địa điểm du lịch thì theo quan điểm của chúng tôi thì trong quy hoạch cần đưa những vấn đề chung nhất, chứ ta đưa vào từng điểm một thì sau nay trong quá trình triển khai thực hiện mà phát hiện các điểm phát sinh, khi đó đưa vào quy hoạch cũng rất là khó.”

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấm mạnh: Sau 1 buổi làm việc trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Tại Kỳ họp, các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và biểu quyết thống nhất thông qua 10 nghị quyết.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu bế mạc Kỳ họp: “Sau Kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện ngay các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; đề cao trách nhiệm, triển khai các nghị quyết đạt kết quả cao nhất. ‎Đối với Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa mới thông qua.

Nhân dịp chuẩn bị đón chào năm mới 2024 và Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Giáp Thìn, kính chúc các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc – năm mới niềm tin mới, khí thế mới, thành công mới!

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi tuyên bố Bế mạc Kỳ họp thứ Mười sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn! “

Đoàn Bình – Minh Trung – R’Piên

