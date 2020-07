HĐND huyện Chư Prông tổ chức kỳ họp lần thứ Mười một, khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2020

HĐND huyện Chư Prông vừa tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ Mười một, khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, nhưng HĐND huyện Chư Prông vẫn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định của Luật và trên nguyên tắc công khai, dân chủ; chất lượng hoạt động của HĐND ngày càng được nâng cao. Trong 6 tháng qua, HĐND huyện đã tổ chức tốt tốt công tác giám sát tại kỳ họp, giữa hai kỳ họp; hoạt động tiếp xúc và giải quyết kiến nghị của cử tri; hoạt động tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương. Kỳ họp đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Viết Hội – Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chư Prông vì lý do nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/6/2020; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Chư Prông khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Phong – Nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Chư Prông lý do nghỉ công tác chờ hết tuổi tại ngũ để nghỉ hưu và bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND huyện Chư Prông, khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các tờ trình, báo cáo cùng các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của huyện trong 6 tháng cuối năm 2020.

CTV Rơ Lan Viện (Huyện Chư Prông)

