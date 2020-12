HĐND huyện Chư Prông khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ Mười ba

Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Chư Prông khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ Mười Ba để đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, nhưng hoạt động của HĐND huyện vẫn được thực hiện theo đúng quy định của Luật, thực hiện trên nguyên tắc công khai dân chủ, chất lượng hoạt động ngày càng nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương. Dự ước đến 31/12/2020 tổng giá trị sản xuất đạt trên 7.000 tỷ đồng, đạt hơn 100% KH, tăng 7,56% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp xây dựng trên 1.382 tỷ đồng đạt 100,11% KH; ngành dịch vụ trên 1.671 tỷ đồng đạt 100,07% KH. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42,5 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 82 tỷ đồng đạt gần 150% dự toán tỉnh giao, đạt hơn 100% Nghị quyết HĐND huyện giao và bằng 81,68% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước đạt trên 635 tỷ đồng đạt hơn 126% dự toán tỉnh giao và hơn 120% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 91% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển. Cùng với đó, huyện cũng chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân cũng như thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội và Quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện ổn định.

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng đã tiến hành bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các đại biểu đã thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri quan tâm và biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 với những giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

CTV: Rơ Lan Viện (Huyện Chư Prông)

Lượt xem: 7