Hành trình vượt khó, thích ứng, sáng tạo của doanh nghiệp Gia Lai

Hơn 2 năm gồng mình đối phó với các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid -19 là khoảng thời gian khó khăn nhất của hầu hết các doanh nghiệp. Khó khăn, khắc nghiệt làm cho nhiều doanh nghiệp mất thế chủ động, phảingưng hoặc tạm dừng hoạt động, rời khỏi thương trường. Bên cạnh những doanh nghiệp không đủ sức chống chọi thìvẫn có nhiều doanh nghiệp vượt qua được và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo ra những giá trị thặng dư đóng góp vào tăng trưởng của nền kinh tế. Bằng chứng năm 2022 là năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng của tỉnh Gia Lai đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt 9,27%, vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra.Thành quả đó có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Biển càng to sóng càng lớn…Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty TNHH Hoa Trang Gia Lai, là doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn thứ nhì của tỉnh khi nói về những khó khăn trong suốt hơn 2 năm dịch bệnh Covid – 19 kéo dài. Gặp nhiều trở ngại khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, kinh tế nhiều quốc gia trên thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, tăng trưởng âm, người dân thắt lưng buộc bụng, cắt giảm các khoản chi tiêu…Song bằng nội lực của mình cộng thêm các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và địa phương, Công ty Hoa Trang vẫn duy trì ổn định sản lượng kinh doanh ở mức 60 ngàn tấn mỗi năm, trong đó sản lượng cà phê xuất khẩuđạt trên 50 ngàn tấn, tương đương 80 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty TNHH Hoa Trang Gia Lai nói: “Chúng tôi xác định rõ ràng uy tín, chất lượng và trách nhiệm là điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Vì vậy, trải qua hơn 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19 doanh nghiệp chúng tôi vẫn vững vàng, đảm bảo được doanh thu, thậm chí năm sau cao hơn năm trước. Và danh hiệu xuất khẩu uy tín cũng là bằng chứng về sự vững vàng của doanh nghiệp.”

Không ra biển lớn, không đối mặt với sóng to,nhưng nhiều cơn sóng mà đại dịch Covid – 19 hợp lại và kéo dài hơn 2 năm vẫn đủ sức để nhấn chìm những doanh nghiệp nhỏ nếu không vững tay lái. Duy trì hoạt động cầm chừng để giữ sức chờ thời cơ là giải pháp đã giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai thành công vượt qua những cơn sóng và đến thời điểm này đã phục hồi, tăng tốc đón cơ hội khi nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường mới.

Ông Trần Anh Tâm – Giám đốc điều hành Công ty CP Hạt điều Hải Bình cho biết: “Trong thời gian dịch bệnh chúng tôi cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh. Tuy cũng gặp nhiều khó khăn nhưng đến nay cũng đã vượt qua và đang dần hồi phục, tăng tốc. Kế hoạch của chúng tôi là đang tiếp tục mở rộng thị trường, phục vụ tiêu dùng. Hiện tại ngành hạt điều vẫn hoạt động trong nước và chúng tôi mong muốn được kết nối với các DN nước ngoài để mở rộng thị trường tiêu thụ.”

Ông Phạm Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thái Sơn nói: “Sau thời gian khó khăn do dịch bệnh Covid -19, thời điểm này chúng tôi đang tập trung cho những đơn hàng cuối năm. Đến nay tình hình hoạt động đã ổn định và có nhiều tín hiệu lạc quan. Chúng tôi cũng tranh thủ các cơ hội để phục hồi hoạt động trở lại bình thường như trước đây.”

Sự phục hồi nhanh của các doanh nghiệp sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid – 19 là một trong nhữngđiểm sáng trong bức tranh kinh tế tỉnh Gia Lai năm 2022. Trong năm toàn tỉnh có 960 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 11 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 18% số lượng doanh nghiệp và tăng 14% vốn đăng ký so với năm 2021. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm là 285 doanh nghiệp, tăng hơn 55% so với năm 2021. Tuy gặp nhiều khó khăn, thử thách do dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, song ở góc độ khác đó cũng được xem là phép thử, là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định năng lực, bản lĩnh của mình khi duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay nhiều doanh nghiệp đã phục hồi và đang tăng tốc để đón các cơ hội trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai trao đổi: “Sự phát triển của một nền kinh tế được thể hiện rõ qua sự phục hồi của các doanh nghiệp. Năm 2022 tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP của tỉnh Gia Lai đã thể hiện rõ điều này. Sau thời gian khó khăn do tác động tiêu cực của dịch Covid 19 thì đến nay các doanh nghiệp đã từng bước phục hồi và tăng tốc đón các cơ hội mới. Đây là những tín hiệu rất tích cực và rất phấn khởi để kinh tế phục hồi và tiếp tục tăng trưởng.”

Tại Hội nghị mặt doanh nghiệp được UBND tỉnh tổ chức trong năm 2022, đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao về những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và tin tưởng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhận xét: “Tôi đánh giá với khát vọng vươn lên, với phương châm “Chủ động thích ứng phục hồi nhanh và phát triển bền vững, UBND tỉnh quyết tâm trong thời gian tới sẽ tập trung nghiên cứu khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng GL phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc. Để làm được điều đó, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền các cấp trong tỉnh cần phải vào cuộc và không thể thiếu sự đồng hành góp công, góp sức và chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã , doanh nhân.”

Với đà phục hồi phát triển của nhiều lĩnh vực, bước sang năm 2023 tỉnh Gia Lai tự tin sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra và tự hào về một cộng đồng doanh nghiệp đủ năng lực, bản lĩnh và đầy tâm huyết để chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./

Hồng Uyên – Viễn Khánh – Minh Trung

