Giao lưu truyền thống “Quân đội Anh hùng, quốc phòng vững mạnh”

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), tối qua, 18/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi giao lưu truyền thống với chủ đề “Quân đội Anh hùng, quốc phòng vững mạnh”.

Trong đêm giao lưu, cán bộ, chiến sĩ, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh và các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có dịp gặp gỡ, giao lưu và được những cựu chiến binh chia sẻ, ôn lại những năm tháng chiến tranh gian khổ của quân và dân ta trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Dù là một đất nước nhỏ, quân đội non trẻ, vũ khí thô sơ, song với tinh thần đoàn kết, quân với dân một ý chí dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã đánh thắng những đội quân xâm lược hùng hậu, đem lại hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt đó, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nói riêng đã viết lên những trang sử hào hùng với những mốc soi chói lọi trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.

Thông qua đêm giao lưu nhằm giáo dục truyền thống cách mạng để tuổi trẻ hôm nay thấy được những công lao to lớn, tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước. Để từ đó, không ngừng học tập, rèn luyện, ra sức thi đua lao động, sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ lực lượng vũ trang tỉnh cần phát huy vai trò xung kích, tích cực rèn luyện, bồi đắp lý tưởng và phẩm chất chiến đấu của người quân nhân cách mạng, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Đức Hải, Huy Toàn

