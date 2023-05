Giảm số trẻ em tử vong do đuối nước theo Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em

Theo Quyết định của UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh; Gia Lai đặt mục tiêu giảm 10% số trẻ em tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030 so với năm 2020.