Hôm nay- 6/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tại huyện Đak Pơ (giai đoạn 2017-2022). Tham gia cùng Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên&Môi trường, Sở Xây dựng, Chi cục Thuế tỉnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Đak Pơ, trên địa bàn huyện tài nguyên khoáng sản chủ yếu là khoáng sản phi kim loại như cát, đất sét phân bố ở các xã: Tân An, Yang Bắc, Ya Hội, An Thành và đá Gabro phân bố chủ yếu ở xã Tân An.

Tính đến nay, địa phương có 04 doanh nghiệp đang được cấp phép khai thác khoáng sản còn hoạt động, gồm: Công ty TNHH An Cư (khai thác mỏ đất sét làm gạch, ngói tại xã Tân An); Chi nhánh Công ty Cổ phần quản lý đường bộ Gia Lai-Xí nghiệp xây dựng An Thành (khai thác đá xây dựng và đất san lấp tại xã An Thành); Công ty TNHH MTV Tài Thịnh và Công ty TNHH Châu Phát cùng được cấp phép khai thác hai mỏ cát ở xã Yang Bắc. Tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tăng cường quản lý việc thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn huyện tốt hơn trong thời gian tới.

Cùng với làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cùng các thành viên của Đoàn giám sát đã tiến hành kiểm tra thực tế tại một số vị trí khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đak Pơ. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công tác quản lý ở một số mỏ khai thác khoáng sản chưa chặt chẽ, cụ thể như: Mỏ khai thác đá xây dựng và đất san lấp tại xã An Thành lắp camera giám sát chưa đúng quy định, trạm cân hoạt động không tốt; mỏ khai thác cát của Công ty TNHH Châu Phát chưa lắp đặt trạm cân. Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã yêu cầu địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn để tránh thất thoát, lãng phí ngân sách và tài nguyên; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và tích cực có những đóng góp, hỗ trợ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội tại địa phương./.

Hữu Lanh – Ksor Tuối

